Tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên

Tuy nhiên, trong quá trình khởi nghiệp và phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt trực tiếp những khó khăn bởi những hạn chế cơ bản như: Quy mô vốn nhỏ, áp dụng khoa học công nghệ, sáng tạo trong sản xuất sản phẩm và dịch vụ còn thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu.

Cùng với đó, năng lực quản trị hạn chế, khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường chưa tốt, việc thích ứng với sự biến động của nền kinh tế ở mức độ thấp và thiếu linh hoạt.

Do vậy, cần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển về số lượng, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp này duy trì hoạt động, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hòa nhập vào thị trường thế giới. Trước hết, ngoài nỗ lực của từng doanh nghiệp, cần có thêm những chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể về tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân về tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển của tỉnh.

Địa phương thường xuyên quan tâm củng cố doanh nghiệp đang hoạt động và phát triển doanh nghiệp mới, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa với cơ cấu hợp lý, phát huy lợi thế về ngành nghề, lĩnh vực của tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đẩy mạnh hỗ trợ sau đầu tư.

Đào tạo doanh nhân, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chuẩn quốc tế về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, thông qua việc bồi dưỡng tiếp thu những kiến thức kinh tế mới nhất, những kinh nghiệm quản trị kinh doanh tốt nhất từ các giáo sư, chuyên gia kinh tế, các nhà kinh doanh thành đạt, giúp nâng cao năng lực cho các giám đốc, nhà quản lý để họ có kiến thức sâu rộng khi tham gia kinh doanh tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Qua đó, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.