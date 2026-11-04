Tiếp sức cho doanh nghiệp dệt may

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại một đơn vị thành viên của Vinatex.

Ghi nhận tại một số doanh nghiệp cho thấy, việc này giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt 8-3 Đỗ Thanh Tùng khẳng định: Chủ trương điều chỉnh giảm giá xăng dầu và giá bán lẻ điện bình quân 2% thể hiện quyết sách đúng đắn của Chính phủ trong nỗ lực điều tiết chống lạm phát cho nền kinh tế, đồng thời thể hiện tầm nhìn khi hướng đến sự phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam trước bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.

Đối với các doanh nghiệp dệt may, nhất là doanh nghiệp ngành sợi, chi phí điện chiếm tỷ trọng cao trong chi phí sản xuất. Các giải pháp tiết kiệm hướng tới giảm từ 1-2% lượng tiêu thụ điện đã được đánh giá là thành công.

Trung bình mỗi tháng, sử dụng điện của đơn vị vào khoảng 3,5 tỷ đồng (tháng cao điểm hơn 3,8 tỷ đồng), cho nên việc giảm 2% sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 75 triệu đồng/tháng (tương đương khoảng 900 triệu đồng/năm).

Đối với các doanh nghiệp dệt may, nhất là doanh nghiệp ngành sợi, chi phí điện chiếm tỷ trọng cao trong chi phí sản xuất. Các giải pháp tiết kiệm hướng tới giảm từ 1-2% lượng tiêu thụ điện đã được đánh giá là thành công.

“Việc giảm giá điện không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả mà còn tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu trước các áp lực chi phí tăng cao khi giá nguyên, nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng.

Sử dụng điện giảm cũng tạo động lực để đơn vị đầu tư thêm các thiết bị, máy móc có tính tự động hóa để giảm tải cường độ cho người lao động, góp phần làm bền vững thêm chuỗi giá trị đã được định hình trong giai đoạn vừa qua của doanh nghiệp”, ông Đỗ Thanh Tùng nhấn mạnh.

Năm 2026 chứng kiến bối cảnh giá xăng dầu thế giới leo thang, dự kiến tiếp tục neo ở mức cao, kéo giá xăng dầu trong nước tăng theo. Cụ thể, chi phí vận chuyển nội địa tăng 2-5%, chi phí hỗ trợ xăng xe cho người lao động cũng phụ trội thêm 3% mỗi tháng.

Việc điều chỉnh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0% và giá điện giảm 2% sẽ giúp các loại chi phí vận chuyển, giá nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất giảm theo, qua đó giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất, tích lũy thêm nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất.

Việc giảm giá điện không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả mà còn tăng năng lực cạnh tranh.

Đề cập tới vấn đề này, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng Nguyễn Thị Tố Trang cho rằng, việc giảm 2% giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ ngày 1/11 là chủ trương kịp thời, có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng.

Ý nghĩa của chính sách càng rõ hơn khi đặt trong bối cảnh quý IV, các doanh nghiệp kéo sợi đang chịu áp lực lớn từ nguyên liệu đầu vào như giá bông tăng, giá xơ PSF tăng mạnh khiến lợi nhuận dự kiến giảm đáng kể so với kế hoạch. Ngoài giá nguyên liệu, điện cũng là một trong những chi phí trọng yếu của ngành sợi khi chiếm khoảng 30% số chi phí chế biến.

Vì vậy, việc giảm giá điện tác động ngay đến hiệu quả sản xuất tháng 11 và tháng 12. Riêng tại Vinatex Phú Hưng, chi phí dự kiến giảm khoảng 180 triệu đồng trong hai tháng cuối năm, tuy chưa phải là mức giảm nhiều nhưng cũng góp phần bù đắp một phần chi phí nguyên liệu tăng thêm.

Cùng với đó, chính sách tạo tâm lý tích cực hơn, giúp doanh nghiệp vững tâm tập trung nguồn lực ứng phó với biến động về nguyên liệu, giá bán và sức cầu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo dự báo, năm 2027, ngành dệt may tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Đáng chú ý, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu khiến giá xơ PSF neo ở mức cao, trong khi giá bán sợi khó tăng; giá bông được dự báo tiếp tục cao; các chi phí khác như tiền lương, vật tư phụ tùng cũng có xu hướng tăng.

Theo dự báo, năm 2027, ngành dệt may tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Trong khi đó, giá bán và nhu cầu dệt may chưa có dấu hiệu phục hồi khiến doanh nghiệp chịu tác động kép, vừa từ thị trường đầu ra, vừa từ nền chi phí sản xuất tăng cao.

Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian áp dụng giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng đến hết năm 2027 để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu nhận định, thời gian tới, thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro với giá bông, xơ biến động mạnh; tỷ giá có thể bất lợi cho xuất khẩu khi tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng; nhu cầu tại Mỹ và EU có xu hướng thu hẹp; chi phí logistics và nguyên phụ liệu tiếp tục tăng, gây sức ép lên biên lợi nhuận; yêu cầu về xuất xứ, phòng vệ thương mại ngày càng chặt chẽ, trong khi cạnh tranh từ Bangladesh, Trung Quốc và các quốc gia sản xuất dệt may tiếp tục gia tăng.

Việc Chính phủ điều chỉnh giảm giá xăng, điện là quyết sách kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm áp lực về tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Về tổng thể, việc giảm giá điện, xăng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, kéo theo giảm giá các nguyên liệu, chi phí đầu vào để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hướng tới các mục tiêu đề ra.