Các nghệ nhân Câu lạc bộ Dân ca làng Mọc-Quan Nhân biểu diễn nghệ thuật bên hồ Hoàn Kiếm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: Vi Giáng.

Hà Nội là địa bàn giàu tài nguyên văn hóa, với hệ thống di tích, di sản, làng nghề đồ sộ. Đây là tiềm năng to lớn để thành phố phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó, thúc đẩy kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, đồng thời, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Song, việc triển khai những năm qua tồn tại không ít vướng mắc. Các nghệ nhân mới được hỗ trợ để gìn giữ, trao truyền, chưa khuyến khích nghệ nhân phát huy giá trị mình nắm giữ vào việc phát triển kinh tế, thông qua mô hình hoạt động của các doanh nghiệp, thí dụ như các tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống hay các không gian sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực di sản.

Chủ thể là đối tượng nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể khi tham gia hoạt động công nghiệp văn hóa vẫn phải hoạt động tương tự như những doanh nghiệp khác. Luật Thủ đô năm 2026 đã giao thẩm quyền cho thành phố chủ động xây dựng những chính sách phù hợp để thác hiệu quả tiềm năng này.

Cụ thể hóa Điều 15, Luật Thủ đô năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 Quy định một số chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa và sử dụng ngân sách Nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2, Nghị quyết số 31 quy định những đối tượng được thụ hưởng ưu đãi. Trong đó có doanh nghiệp, tổ chức ngoài công lập trực tiếp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước trực tiếp quản lý, vận hành và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa (thí dụ không gian sáng tạo), thể thao ngoài công lập phục vụ cộng đồng.

Như vậy, đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi gồm các làng nghề thủ công, không gian trưng bày, biểu diễn nghệ thuật truyền thống phù hợp. Các đối tượng này sẽ nhận được nguồn trợ lực to lớn về kinh phí mua sắm trang, thiết bị, tài liệu và truyền thông quảng bá sản phẩm từ nguồn ngân sách thành phố kết hợp xã hội hóa.

Cụ thể, tổ chức ngoài công lập trực tiếp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống được nhận mức kinh phí: “Hỗ trợ kinh phí tổ chức biểu diễn 15 buổi diễn/năm với mức kinh phí là 100 triệu đồng/buổi diễn đối với các loại hình Múa rối nước, chèo, tuồng, cải lương; 50 triệu đồng/buổi diễn đối với các loại hình ca trù, hát xẩm”. Các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng có thể được nhận tới 100 triệu đồng/năm, tối đa là ba năm kể từ khi đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Cùng với Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 8383/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội.

Tên Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND được sửa đổi thành: “Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ, trợ cấp đối với “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” và Chủ thể di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Trước đó, Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND thể hiện đột phá tư duy của thành phố trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản từ “gốc” thông qua cơ chế đãi ngộ với nghệ nhân, các câu lạc bộ thực hành di sản văn hóa phi vật thể.

Với Nghị quyết số 8383/2026/NQ-HĐND, các đối tượng được thụ hưởng chế độ ưu đãi sẽ được mở rộng hơn. Cụ thể, câu lạc bộ, nhóm thực hành trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được hỗ trợ một lần 50 triệu đồng/câu lạc bộ khi thành lập; hằng năm được hỗ trợ 20 triệu đồng để duy trì hoạt động. Việc biểu diễn, truyền dạy của các nghệ nhân cũng được hỗ trợ kinh phí.

Các nghệ nhân rất phấn khởi khi thành phố ban hành những quy định mới. Nghệ nhân Nhân dân Phan Thị Kim Dung (Câu lạc bộ Dân ca làng Mọc Quan Nhân, phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Từ khi chưa có chế độ đãi ngộ, chúng tôi vẫn duy trì Câu lạc bộ, vẫn truyền dạy giá trị di sản. Giờ đây, khi chính quyền thành phố quan tâm hơn, chúng tôi yên tâm hơn trong công tác gìn giữ giá trị. Phụ huynh các cháu nhỏ theo học các loại hình nghệ thuật dân gian cũng rất phấn khởi”.

Từ góc độ nhà quản lý, Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa Phạm Thị Lan Anh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) cho biết: “Các nghệ nhân dân gian cao tuổi thì cần hỗ trợ để tiếp tục gìn giữ, thực hiện công tác truyền dạy; còn các nghệ nhân trẻ khi được hỗ trợ, nhất là hỗ trợ trong hoạt động phát huy giá trị di sản trong công nghiệp văn hóa, họ sẽ thấy cơ hội để phát triển và sẽ cố gắng hơn. Đây đều là những chính sách hết sức cần thiết đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản”.