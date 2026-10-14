Tiếp sức 506 học sinh nghèo ở Nghệ An trên hành trình đến trường

Ngày 14/10, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Tổ chức Zhi Shan Foundation và chính quyền địa phương trao học bổng đợt 2 năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khảo sát nhu cầu phát triển thư viện, tủ sách tại trường học.

Các đại biểu trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Đồng. Ảnh: Đ.H.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ 506 học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại 22 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng kinh phí 610.272.000 đồng.

Mức học bổng dài hạn từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất; học bổng một lần là 800.000 đồng/suất. Ngoài ra, học sinh đạt thành tích khá, giỏi được nhận tiền thưởng từ 100.000 đến 500.000 đồng/suất.

Các hoạt động trao học bổng được tổ chức tại 5 điểm thuộc UBND các xã Đại Đồng, Bạch Hà, Vân Tụ, Nghi Lộc và Vạn An. Bên cạnh học bổng, các em còn được nhận túi sách phục vụ học tập và phần thưởng dành cho học sinh đạt thành tích tốt.

Những suất học bổng góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, hỗ trợ chi phí học tập và động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên. Với những học sinh còn nhiều thiếu thốn, sự hỗ trợ kịp thời giúp các em có thêm điều kiện duy trì việc học, từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Thư viện được thiết lập tại Trường Mầm non Nghi Lộc 2. ẢNH: Đ. H

Cùng với hoạt động trao học bổng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và Tổ chức Zhi Shan Foundation khảo sát thực tế tại các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc 5 xã Nghi Lộc, Hải Lộc, Trung Lộc, Quỳnh Lưu và Bích Hào.

Đoàn công tác tập trung tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất, tình hình tổ chức và khai thác thư viện, tủ sách lớp học; đồng thời ghi nhận nhu cầu thực tế của các nhà trường. Kết quả khảo sát là cơ sở để xem xét, đề xuất hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện và trao tặng tủ sách lớp học trong năm 2027.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Tổ chức Zhi Shan Foundation đã thiết lập hai thư viện tại Trường Mầm non Nghi Lộc 1 và Trường Mầm non Nghi Lộc 2. Việc bổ sung không gian đọc sách giúp trẻ làm quen với sách truyện từ sớm, phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và hình thành thói quen đọc.

Thông qua chương trình học bổng và các hoạt động phát triển thư viện trường học, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An cùng Tổ chức Zhi Shan Foundation tiếp tục góp phần cải thiện điều kiện học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những hỗ trợ thiết thực, giúp các em có thêm động lực đến trường và phát triển toàn diện.