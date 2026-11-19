Niềm vui của người dân khi nhận những món quà từ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ. (Ảnh: CTV)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là quá trình nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những điều đã học thành hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống. Đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, việc học tập và làm theo Bác càng có ý nghĩa thiết thực, bởi mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đều có cơ hội biến những giá trị tốt đẹp thành việc làm vì nhân dân, vì cộng đồng.

Từ yêu cầu đó, phương châm “Học Bác một điều - Làm một việc tốt - Lan tỏa một giá trị nhân đạo” có thể trở thành cách làm gần gũi, thiết thực, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác gắn chặt hơn với nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn phát triển mới. Với Hội Chữ thập đỏ, điều đó phải đi vào cách hành động: tôn trọng phẩm giá, không phân biệt đối xử, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Học Bác không chỉ để biết, mà để làm

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức và phong cách luôn gắn liền với hành động, hướng tới mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chăm lo cho con người và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Vì vậy, học tập và làm theo Bác không nên chỉ dừng ở việc ghi nhớ những lời dạy, tham gia các hoạt động tuyên truyền hay đăng ký những nội dung chung chung. Điều quan trọng là mỗi người tìm được một điều có thể học, một việc có thể làm và một cách ứng xử có thể thực hành ngay trong nhiệm vụ hằng ngày.

Đối với cán bộ Hội, đó có thể là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, cách làm việc khoa học, thái độ gần gũi và lắng nghe nhân dân. Đối với hội viên, đó có thể là sự chủ động tham gia hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người gặp khó khăn hoặc vận động những người chung quanh cùng làm việc tốt. Đối với tình nguyện viên, đó có thể là học thêm một kỹ năng cần thiết, thực hành sơ cấp cứu hoặc tham gia hỗ trợ người dân trong những tình huống khó khăn. Học Bác vì thế phải bắt đầu từ những điều cụ thể, gần gũi và phù hợp trách nhiệm của mỗi người.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Trong công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai, học tinh thần trách nhiệm có thể chuyển thành việc chủ động chuẩn bị lực lượng, kiến thức và phương án phối hợp trước khi rủi ro xảy ra. Trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, học tinh thần gần dân có thể thể hiện qua việc lắng nghe nhu cầu, hướng dẫn người dân những kiến thức cần thiết và hỗ trợ phù hợp hoàn cảnh. Trong vận động hiến máu tình nguyện, học tinh thần sẻ chia có thể chuyển thành việc vận động người đủ điều kiện tham gia hiến máu tự nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Hay trong hỗ trợ sinh kế, học tinh thần thương yêu con người có thể thể hiện ở việc tìm kiếm những giải pháp không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo cơ hội phục hồi và tự chủ.

Làm một việc tốt - biến tinh thần nhân đạo thành hành động

Với Hội Chữ thập đỏ, làm việc tốt không nhất thiết phải là một việc làm lớn hay một hoạt động có quy mô rộng. Điều quan trọng là hành động ấy gắn với nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng của mỗi người và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Một cán bộ Hội có thể chủ động tìm hiểu hoàn cảnh của một nhóm người đang gặp khó khăn và kết nối họ với nguồn trợ giúp phù hợp. Một hội viên có thể tham gia vận động hiến máu, hỗ trợ người yếu thế hoặc góp sức xây dựng cộng đồng an toàn. Một tình nguyện viên có thể học và thực hành sơ cấp cứu, tham gia hỗ trợ người dân trong thiên tai hoặc đồng hành với một gia đình trong quá trình phục hồi sau khó khăn.

Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ chính là một chủ thể tạo nên hình ảnh, uy tín và ﻿ sức mạnh của Hội. (Ảnh: CTV)

Một việc tốt cũng có thể rất giản dị: Lắng nghe người dân để giải quyết công việc thấu đáo hơn; hướng dẫn một người tiếp cận chính sách hỗ trợ; dành thời gian thăm hỏi người cao tuổi sống một mình; giúp trẻ em nhận biết nguy cơ tai nạn; hoặc đề xuất một cách làm mới giúp hoạt động nhân đạo đến đúng người, đúng lúc và hiệu quả hơn.

Những việc làm ấy không nhất thiết lớn về quy mô, nhưng nếu được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự chân thành và tính thường xuyên, chúng có thể tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống cộng đồng.

Từ mỗi cá nhân đến sức mạnh của toàn hệ thống Hội

Một cán bộ làm một việc tốt đã đáng quý. Hàng nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng thực hiện những việc tốt gắn với nhiệm vụ của mình sẽ tạo nên nguồn lực xã hội lớn hơn nhiều. Sức mạnh của một tổ chức nhân đạo không chỉ đến từ cơ cấu tổ chức hay nguồn lực vật chất, mà còn từ con người biết học hỏi, biết hành động, biết phối hợp và biết truyền cảm hứng cho người khác.

Nếu mỗi người trong hệ thống Hội lựa chọn một điều học được từ Bác để thực hành; nếu mỗi ngày có thêm những việc làm cụ thể vì nhân dân; nếu mỗi việc tốt tiếp tục khơi dậy cảm hứng để một người khác cùng hành động, tinh thần nhân đạo sẽ không chỉ hiện diện trong những chiến dịch lớn mà trở thành một phần của đời sống thường ngày. Đó cũng là cách để những giá trị tốt đẹp được chuyển hóa từ cá nhân thành tập thể, từ một địa phương thành nhiều địa phương và từ những việc làm nhỏ thành phong trào nhân đạo rộng lớn.

Lan tỏa giá trị nhân đạo để việc tốt được tiếp nối

Một hành động nhân đạo có ý nghĩa không chỉ đối với người được giúp đỡ. Hành động ấy còn có thể khơi dậy những việc làm tốt đẹp khác trong cộng đồng. Một người hiến máu có thể truyền cảm hứng để người khác cùng tham gia. Một tình nguyện viên được trang bị kỹ năng có thể hướng dẫn thêm những người chung quanh. Một mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả có thể được chia sẻ để các địa phương khác nghiên cứu, áp dụng phù hợp. Một cán bộ tận tâm với người dân có thể tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Lan tỏa không đơn thuần là kể lại một việc tốt, mà quan trọng hơn là làm cho giá trị phía sau việc tốt ấy được tiếp nối. Một kinh nghiệm hiệu quả cần được chia sẻ; một sáng kiến thiết thực cần được đánh giá và nhân rộng; một cách ứng xử nhân văn cần trở thành chuẩn mực trong hoạt động của mỗi tập thể.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. ﻿(Ảnh: CTV)

Để làm được điều đó, các cấp Hội cần khuyến khích cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đăng ký những việc làm cụ thể; ghi nhận kết quả; chia sẻ cách làm hay; biểu dương những tấm gương tiêu biểu và lựa chọn các mô hình có hiệu quả để nhân rộng. Việc đánh giá cần chú trọng tác động thực chất đối với người dân, không chạy theo số lượng đăng ký hay hình thức biểu dương. Khi một việc tốt tạo cảm hứng cho việc tốt khác, khi một sáng kiến được tiếp nối bằng những sáng kiến mới, giá trị nhân đạo sẽ vượt ra ngoài phạm vi của một cá nhân hay một địa phương để trở thành sức mạnh chung của cộng đồng.

Học một điều - làm một việc - tạo một sự thay đổi

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bước vào giai đoạn mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hoạt động, tính chuyên nghiệp và khả năng tạo ra những tác động thiết thực cho cộng đồng. Trong hành trình ấy, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chính là một chủ thể tạo nên hình ảnh, uy tín và sức mạnh của Hội. Việc học tập và làm theo Bác cần được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với người dân, thái độ tôn trọng phẩm giá con người, ý thức đổi mới và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Học Bác một điều - Làm một việc tốt - Lan tỏa một giá trị nhân đạo” vì thế không chỉ là một thông điệp tuyên truyền, mà có thể trở thành phương châm hành động giản dị, giàu ý nghĩa trong toàn hệ thống Hội. Học bằng nhận thức; làm bằng trách nhiệm; lan tỏa bằng sự tiếp nối. Không cần chờ đến những chương trình lớn, không cần bắt đầu bằng những việc phi thường. Hãy bắt đầu từ công việc của mình, từ cộng đồng mình đang sống, từ một người đang cần được giúp đỡ và từ một điều tốt đẹp có thể thực hiện ngay hôm nay.

Một điều học được phải trở thành một việc làm cụ thể. Một việc tốt phải tạo ra giá trị thực chất. Một giá trị nhân đạo phải được tiếp nối và lan tỏa. Khi hàng triệu tấm lòng cùng hướng về con người, khi mỗi cá nhân đều chủ động hành động vì cộng đồng, những việc làm nhỏ bé sẽ kết thành sức mạnh lớn lao - sức mạnh của lòng nhân ái, của tinh thần trách nhiệm và của một cộng đồng biết yêu thương, sẻ chia, đoàn kết cùng nhau hành động vì con người.