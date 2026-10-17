Tiếp nối truyền thống, xây dựng Thái Nguyên phát triển bền vững

Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống Tỉnh ủy.

Dự Lễ dâng hương có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên, Bắc Kạn và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống Tỉnh ủy.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện lời căn dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn giữ gìn đoàn kết, chủ động đổi mới, biến truyền thống cách mạng thành động lực xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, giáo dục, khoa học- công nghệ quan trọng của phía Bắc.

Các đại biểu xem lại những hình ảnh lịch sử tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đặc biệt, kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn hợp nhất sau gần 3 thập kỷ chia tách để tiếp nối mạch nguồn lịch sử, đồng thời mở ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với tiềm năng, nguồn lực và vị thế mới.

Các đại biểu tham quan khuôn viên Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Tiếp nối những thành quả của các thế hệ đi trước, tỉnh chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy giá trị riêng có của quê hương “ Đệ nhất danh trà”, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng phục vụ Nhân dân, xây dựng Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.