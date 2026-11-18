Tiếp nối truyền thống ấy, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng quê hương.

Biểu diễn múa Tắc Xình - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào dân tộc Sán Chay, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Phú Thịnh, xã Vô Tranh.

Bền chặt từ mỗi cộng đồng

Mỗi dịp tháng 11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại trở thành dịp gặp gỡ của bà con tại các khu dân cư. Cùng nhìn lại những việc đã làm, người dân chia sẻ điều còn trăn trở, bàn chuyện sản xuất, giúp đỡ người khó khăn, gìn giữ nếp sống. Qua những hoạt động gần gũi ấy, truyền thống Mặt trận tiếp tục được vun đắp bằng tình làng nghĩa xóm và trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Qua các thời kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức Mặt trận đã tập hợp lòng yêu nước, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Chặng đường ấy khẳng định vai trò của Mặt trận trong tập hợp lòng dân, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu chung. Ngày nay, nhiệm vụ phát triển đặt ra yêu cầu chăm lo lợi ích thiết thực, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để mỗi người dân tham gia xây dựng quê hương.

Sự tiếp nối ấy được thể hiện rõ tại xóm Đồng Khuân, xã La Bằng. Sau khi 3 xóm Đoàn Thắng, Suối Chùn và Đồng Khuân hợp nhất, việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, gắn bó càng có ý nghĩa. Với 5 dân tộc cùng sinh sống, mỗi cộng đồng có nét văn hóa, phong tục riêng, công tác vận động đòi hỏi sự gần gũi, thấu hiểu để bà con cùng chung tay lo việc chung.

Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các chi hội vận động người dân bàn bạc, thực hiện quy ước, xây dựng công trình phúc lợi, giữ gìn môi trường. Bà con góp công xây dựng nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị; tương trợ nhau bằng tiền, ngày công; duy trì sinh hoạt văn nghệ, thăm hỏi khi gia đình có việc hiếu, việc hỷ. Sự gắn kết được hình thành, bồi đắp từ chính những sinh hoạt thường ngày.

Không khí vui tươi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Ba, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Đồng Khuân, chia sẻ: Việc vận động phải bắt đầu từ lợi ích thiết thực của bà con. Công việc chung được bàn bạc dân chủ, công khai; cán bộ, đảng viên và người có uy tín nêu gương. Tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, để người dân hiểu rõ và tự nguyện cùng làm.

Kinh nghiệm ở Đồng Khuân cho thấy, sự đồng thuận được tạo dựng bằng quá trình kiên trì giải thích, lắng nghe và tôn trọng người dân. Khi được tham gia, thấy ý kiến của mình được quan tâm, bà con thêm tin tưởng và chủ động đồng hành. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong điều kiện địa bàn, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Lắng nghe để hành động

Từ công việc ở khu dân cư, yêu cầu gần dân được cụ thể hóa bằng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc chưa được giải quyết. Bởi vậy, cùng với tuyên truyền, vận động, thời gian qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chú trọng mở rộng tiếp xúc, đối thoại, tạo điều kiện để nhân dân bày tỏ nguyện vọng, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. “Tháng nghe dân nói” là một điểm nhấn trong đổi mới phương thức hoạt động ấy.

Những vấn đề về đất đai, sinh kế, chính sách an sinh, môi trường, thủ tục hành chính được đặt ra từ chính đời sống. Qua các diễn đàn, người dân có cơ hội trao đổi trực tiếp, Mặt trận có thêm căn cứ để lựa chọn nội dung kiến nghị, giám sát và phối hợp tháo gỡ khó khăn.

Thi gói bánh dày tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Luông, xã Cẩm Giàng.

Tại xã Phủ Thông, chuyên đề lắng nghe người có công tập trung vào nhu cầu chăm lo chính sách, đời sống của từng nhóm đối tượng. Ông Đàm Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết: Địa phương tiếp nhận ý kiến về chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công và thân nhân; đồng thời ra mắt hòm thư số để mở rộng kênh phản ánh. Việc tiếp nhận đi đôi với phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền, theo dõi và phản hồi kết quả.

Điều người dân mong đợi sau mỗi cuộc đối thoại là kiến nghị được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm. Bà con cần biết nội dung đã được chuyển đến đâu, cơ quan nào giải quyết, kết quả ra sao. Với những vấn đề còn vướng mắc, việc Mặt trận kiên trì theo dõi, kiến nghị sẽ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời để người dân nắm rõ quá trình xử lý.

Trong 10 tháng năm 2026, các cuộc tiếp xúc cử tri trong tỉnh ghi nhận gần 4.900 ý kiến, kiến nghị. Cùng với gặp gỡ trực tiếp, Cổng Mặt trận số 24/7 tạo thêm kênh tương tác, giúp việc tiếp nhận tiếng nói từ cơ sở diễn ra thường xuyên, thuận tiện hơn. Các hình thức này bổ trợ cho nhau, mở rộng khả năng kết nối giữa Mặt trận với nhân dân.

Những phản ánh của người dân cũng là căn cứ thực tiễn để triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Các băn khoăn về chính sách, trách nhiệm phục vụ, quyền lợi của người dân được tổng hợp, chuyển tải thành nội dung góp ý, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

Vai trò đại diện của Mặt trận được thể hiện qua việc theo dõi, đôn đốc giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Đặc biệt, trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ gần dân sẽ kịp thời nhận biết khó khăn, giải thích những vấn đề bà con chưa rõ, phản ánh những bất cập phát sinh.

Khi công tác vận động gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng, tiếng nói của Mặt trận thêm sức thuyết phục, sự đồng thuận trong nhân dân cũng được củng cố.

Khơi dậy sức dân, chăm lo cuộc sống

Niềm tin được bồi đắp tạo động lực để người dân tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng. Câu chuyện xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 53, phường Phan Đình Phùng là một minh chứng.

Từ họp dân, thống nhất chủ trương đến vận động, giám sát, công khai quyết toán đều có sự tham gia của nhân dân. Công trình trị giá hơn một tỷ đồng được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn đóng góp, ủng hộ của bà con.

Nhân dân xóm Tiến Bộ, xã Hợp Thành, múa sạp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cách làm dân chủ, minh bạch giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong công việc chung. Trong 10 tháng của năm nay, người dân các địa phương đã đóng góp hơn 54.000m2 đất, hơn 25.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Kết quả này thể hiện sự hưởng ứng của nhân dân, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch trong huy động và sử dụng các nguồn lực.

Cùng với vận động đóng góp xây dựng cộng đồng, Mặt trận còn kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người khó khăn vươn lên. Từ đầu năm tới nay, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tham mưu phân bổ hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Qua Quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận các cấp triển khai hỗ trợ nhà ở, học tập, sinh kế, đưa nguồn lực cộng đồng đến với những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, Đề án hỗ trợ sinh kế cho 1.000 hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2026-2030 hướng tới đồng hành lâu dài, giúp các gia đình tạo thu nhập, từng bước vươn lên. Việc công bố vận hành Bản đồ số An sinh xã hội và Cảnh báo rủi ro thiên tai cũng hướng tới kết nối nguồn lực với nhu cầu hỗ trợ một cách sát thực, hiệu quả hơn.

Thi bắn nỏ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đổng Xá, xã Xuân Dương.

Từ lắng nghe tâm tư đến chăm lo đời sống, những đổi mới trong công tác Mặt trận đều hướng tới tăng cường sự gắn bó với nhân dân. Về định hướng này, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: Truyền thống 96 năm của Mặt trận được tiếp nối bằng sự gắn bó với nhân dân và trách nhiệm trước những điều bà con gửi gắm. Mặt trận các cấp cần tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, gần dân, hiểu dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. “Tháng nghe dân nói” phải gắn tiếp nhận với theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả; chú trọng giám sát, phản biện những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Cùng với phát huy dân chủ, cần chăm lo thiết thực, hỗ trợ sinh kế để người khó khăn vươn lên. Đó là cách củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Để những định hướng ấy đi vào cuộc sống, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở giữ vai trò quan trọng. Uy tín được tạo dựng qua sự tận tâm, khả năng kết nối và tinh thần theo đuổi công việc đến cùng. Một kiến nghị được trả lời thấu đáo, một gia đình được giúp đỡ đúng lúc, một việc chung được bàn bạc công khai đều góp thêm niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nhìn từ mỗi khu dân cư trên quê hương Thái Nguyên, sức mạnh đoàn kết đang được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực vì nhân dân.

Lắng nghe có trách nhiệm, chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân chính là cách Mặt trận tiếp nối truyền thống, tạo sự đồng thuận và khơi dậy nguồn lực xã hội, chung sức xây dựng tỉnh Thái Nguyên giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

“THÁNG NGHE DÂN NÓI” - ĐƯA ĐỐI THOẠI VỀ CƠ SỞ 92/92 xã, phường: MTTQ xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động triển khai. 142 diễn đàn, hội nghị đối thoại, tiếp xúc và lắng nghe nhân dân được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức. Hoạt động tạo thêm kênh để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng; Mặt trận tổng hợp, kiến nghị và theo dõi việc giải quyết những vấn đề từ cơ sở.