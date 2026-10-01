Tiếp nối truyền thống trọng việc học, trọng hiền tài của cha ông
Ngày 29/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong không gian lưu giữ những dấu tích của nền giáo dục và khoa cử Việt Nam, Người dành sự quan tâm đến những tấm bia Tiến sĩ - nơi khắc ghi tên tuổi những người tài của đất nước qua các triều đại.
Hình ảnh ấy gợi mở một sự tiếp nối đầy ý nghĩa: từ truyền thống trọng việc học, trọng hiền tài của cha ông đến tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo và phát huy con người trong sự nghiệp xây dựng đất nước.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tiep-noi-truyen-thong-trong-viec-hoc-trong-hien-tai-cua-cha-ong-post1390318.html