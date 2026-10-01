Tiếp nối truyền thống trọng việc học, trọng hiền tài của cha ông

Năm 1966, trên trận địa pháo phòng không Lam Hạ khói lửa, 10 nữ dân quân đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời mới mười sáu, đôi mươi. Các chị đã hiến dâng trọn thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 "đóa hoa" Lam Hạ (1966-2026), kính mời quý vị theo dõi phóng sự về khúc tráng ca bất tử năm xưa, cùng sức sống của một "địa chỉ đỏ" thiêng liêng đang không ngừng thắp sáng ngọn lửa lý tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay.