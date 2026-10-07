Tiếp nối truyền thống 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Các đại biểu giao lưu tại chương trình. (Ảnh: NGỌC HOA)

Tại buổi giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã ôn lại truyền thống, tri ân những thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Thủ đô. Những thước phim tư liệu “Những Vệ Út năm xưa” đưa người xem trở về mùa đông năm 1946.

Giữa 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô, có những chiến sĩ liên lạc của Trung đoàn Thủ đô mới 13, 14 tuổi, nhưng đã dũng cảm đi dưới bom đạn, góp sức cùng quân và dân Hà Nội giữ từng ngôi nhà, góc phố.

Thế hệ trẻ Thủ đô giao lưu tại chương trình. (Ảnh: NGỌC HOA)

Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ chia sẻ niềm tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đã không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu để có được hòa bình, độc lập; đồng thời khẳng định tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện ý chí, giữ vững bản lĩnh chính trị, gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu của cha anh.

Trong thời bình, tinh thần Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh được chuyển hóa thành yêu cầu sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, làm chủ vũ khí, trang bị, nâng cao chất lượng huấn luyện. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thế hệ trẻ còn sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, cháy nổ, sự cố và những tình huống cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân;

Tinh thần Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh trong thời bình còn là mối quan hệ gần gũi với nhân dân và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của thành phố; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội…

Sau hơn hai giờ giao lưu, những câu chuyện từ chiến lũy Hà Nội năm 1946, trận địa phòng không năm 1972 đến thao trường thời bình đã nối liền các thế hệ người lính Thủ đô. Hoàn cảnh và nhiệm vụ đã khác, nhưng người lính Thủ đô, thế hệ trẻ luôn tiếp nối bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ.