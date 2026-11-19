Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, văn nghệ sĩ tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu kháng chiến, nhiều văn nghệ sĩ đã có mặt trên khắp các chiến trường, cùng chia sẻ những gian khổ, những hiểm nguy với người chiến sĩ. Có những người vừa cầm súng vừa sáng tác, có những người đã anh dũng hy sinh để lại những tác phẩm, trang viết còn dang dở. Cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí là minh chứng sinh động cho sự gắn bó của người nghệ sĩ với vận mệnh và sự phát triển của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, văn nghệ sĩ tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đất nước thống nhất, bước vào công cuộc đổi mới, các thế hệ văn nghệ sĩ quân đội tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các văn nghệ sĩ đã đến với bộ đội trên khắp mọi miền đất nước để phản ánh sinh động những thành tựu, những chiến công, những hy sinh thầm lặng của bộ đội…

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các văn nghệ sĩ quân đội trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn học, nghệ thuật cách mạng; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, gắn bó sâu sắc với đời sống của bộ đội và nhân dân; chủ động tiếp cận những thành tựu KH-CN, đổi mới sáng tạo, phương thức hoạt động văn học, nghệ thuật; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tài năng và sức sáng tạo của các văn nghệ sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang mong các thế hệ văn nghệ sĩ, nhất là người trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống, tích lũy vốn sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo, có thêm những tác phẩm có giá trị, sâu sắc, khắc họa con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ở thời kỳ mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết, trong sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, đội ngũ văn nghệ sĩ đã vượt lên trên mức độ của những ghi chép, phản ánh lịch sử thông thường để khắc họa hiện thực lịch sử và đời sống xã hội bằng cảm nhận, cảm xúc, tài năng và lòng yêu nước của mình. Đây vẫn là một địa hạt nhiều tiềm năng trong việc ghi chép, khắc họa, lưu giữ lịch sử qua cái nhìn, qua trải nghiệm và cảm xúc của người sáng tạo. Điều này giúp cho thế hệ sau có thể hiểu rõ hơn về quá khứ, về những gì mà cha ông chúng ta đã phải trải qua để có được độc lập, tự do hôm nay.