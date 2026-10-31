Tiếp nối truyền thống, luyện giỏi, rèn nghiêm

Tuy nhiên, kết quả sát hạch, bắn đạn thật đã hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối; 100% cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy định, thao tác thuần thục, hiệp đồng và xử trí linh hoạt, chính xác các tình huống. Đây là sự khẳng định bản lĩnh, năng lực quản lý, khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đại tá Nguyễn Đình Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định, trong mọi điều kiện, các nội dung huấn luyện trên biển phải được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm thực sự thực tế; sát hạch, bắn đạn thật phải sát tình huống chiến đấu, rèn luyện bộ đội với cường độ và yêu cầu cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Biên đội tàu của Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân) huấn luyện trên biển.

Trước và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp của Lữ đoàn, nhất là cán bộ chính trị thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần của bộ đội thông qua những tấm gương chiến đấu anh dũng, những câu chuyện vượt khó, sáng tạo của thủy thủ Đoàn tàu không số-tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay. Điển hình như tấm gương của Thuyền trưởng Tàu 43 Nguyễn Đắc Thắng cùng Thuyền phó Nguyễn Văn Đức đã anh dũng chỉ huy tàu chiến đấu với nhiều tàu và máy bay địch đầu năm 1968. Bất chấp hiểm nguy, thời tiết bất lợi, với tinh thần cảm tử, cán bộ, chiến sĩ Tàu 43 đã bắn cháy 3 máy bay và 1 tàu địch.

Hay câu chuyện về Tàu 235 trong chuyến vận chuyển vũ khí chi viện cho quân và dân tỉnh Khánh Hòa cuối tháng 2-1968. Khi bị địch phát hiện, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã mưu trí chỉ huy bộ đội luồn lách, đánh trả, không để bến bị lộ. Tình thế hiểm nghèo, máy tàu gặp sự cố, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh bị thương ở đầu nhưng vẫn cùng đồng đội chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh...

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên tàu của Lữ đoàn 125, Quân chủng Hải quân.

Trung tá Huỳnh Chí Cường, Chính trị viên Hải đội 1 tâm sự: “Những tấm gương chiến đấu của thủy thủ Tàu không số năm xưa tiếp thêm nghị lực và sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ hôm nay vững tin luyện giỏi, rèn nghiêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng, mặc dù huấn luyện, diễn tập, sát hạch trong điều kiện khó khăn, vất vả, nhưng so với thế hệ cha anh thì những vất vả, khó khăn ấy chẳng thấm tháp gì”.

Với đặc thù nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vận tải quân sự, Lữ đoàn 125 luôn quán triệt tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp trên biển; đồng thời tăng cường huấn luyện thể lực, rèn luyện thể thao, bảo đảm cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai, chịu đựng sóng gió, đặc biệt là tinh thần độc lập tác chiến và xử lý tình huống trên biển.

Theo Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125: Năm xưa, Đoàn tàu không số thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng gian khổ, hiểm nguy, sinh tử cận kề nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để huấn luyện giỏi, khai thác và sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị, tự tin tiếp bước thế hệ cha anh, bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.