Tiếp nối truyền thống, đào tạo nhân tài

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Thưa ông, 130 năm là hành trình đáng tự hào của Quốc Học - Huế, nơi ghi dấu nhiều tên tuổi lớn trong lịch sử dân tộc. Nhìn lại chặng đường ấy, đâu là những giá trị nổi bật nhất làm nên vị thế và niềm tự hào của trường hôm nay?

Theo tôi, dấu ấn nổi bật nhất trong hành trình 130 năm của Quốc Học - Huế chính là chất lượng giáo dục và những thế hệ học sinh đã góp phần làm nên danh tiếng của nhà trường.

Ngay từ những năm đầu thành lập, Quốc Học đã có những học sinh sau này trở thành các nhân vật kiệt xuất, có đóng góp to lớn cho đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Nhiều thế hệ cựu học sinh thành danh trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu, giáo dục, văn học, nghệ thuật... Chính những con người ấy đã đặt nền móng cho truyền thống, tạo dựng uy tín và vị thế của Quốc Học trong suốt chặng đường phát triển.

Tiếp nối truyền thống ấy, học sinh Quốc Học không ngừng khẳng định mình tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Từ những thành công của Lê Bá Khánh Trình, Hồ Lê Dũng, Nguyễn Hữu Lượng... Đến nay, trường đã có học sinh đoạt giải quốc tế ở cả 5 môn: toán, vật lý, hóa học, tin học và sinh học.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà còn ở năng lực, phẩm chất của học sinh sau khi rời ghế nhà trường. Nhiều người tiếp tục khẳng định khả năng học tập, nghiên cứu tại các trường đại học, được giảng viên, nhà khoa học đánh giá cao. Dù học tập, công tác ở đâu, đảm nhận vị trí nào, các thế hệ học sinh vẫn luôn ý thức gìn giữ phẩm chất, danh dự và truyền thống của “người Quốc Học”. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ và nhân cách, thành tích học tập và ý thức gìn giữ danh dự của “người Quốc Học” đã tạo nên bản sắc riêng của nhà trường.

Truyền thống 130 năm vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm đối với các thế hệ tiếp nối. Nhà trường làm gì để những giá trị ấy trở thành động lực phát triển?

Được giảng dạy và học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống 130 năm là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt lên vai mỗi thầy cô giáo và học sinh trách nhiệm lớn lao. Đó không chỉ là gìn giữ những thành tựu đã có mà còn phải tiếp tục tạo dựng những giá trị mới.

Nhận thức rõ điều đó, đội ngũ giáo viên nhà trường luôn chủ động học hỏi, tìm tòi, đổi mới và không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố và nhà trường, mỗi thầy cô đều ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Với học sinh, niềm tự hào phải được chuyển hóa thành ý thức tự giác, khát vọng vươn lên và những kết quả cụ thể trong học tập, rèn luyện.

Ngày hội văn hóa đọc hướng tới kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Là một trong những trường THPT chuyên giàu truyền thống của cả nước, Quốc Học - Huế được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong giáo dục mũi nhọn. Nhà trường có những định hướng gì để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, khẳng định vị thế trong hệ thống các trường THPT chuyên?

Trước hết, chúng tôi xác định chất lượng đội ngũ giáo viên dạy chuyên là yếu tố then chốt. Giáo viên không chỉ phải vững chuyên môn mà còn thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng học sinh năng khiếu ngày càng cao. Đây là yếu tố quan trọng để phát huy nội lực và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của nhà trường.

Cùng với phát huy nội lực, trường tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục mũi nhọn của thành phố; chủ động tham mưu hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa.

Một hướng đi được chú trọng là mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường đại học tại Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu, học hỏi từ các giảng viên, nhà khoa học, nhất là trong nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực thực nghiệm.

Chúng tôi hướng đến việc bồi dưỡng học sinh giỏi một cách thực chất, lâu dài, không chỉ để đạt thành tích trong các kỳ thi mà còn tạo nền tảng phát triển tài năng.

Muốn phát triển tài năng bền vững, việc phát hiện và tạo nguồn học sinh năng khiếu từ sớm có ý nghĩa quan trọng. Nhà trường sẽ triển khai công tác này như thế nào?

Đây là vấn đề nhà trường luôn trăn trở, bởi tạo nguồn học sinh năng khiếu không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai mà phải tiến hành sớm, thường xuyên và lâu dài. Vì vậy, trường tăng cường kết nối với các trường THCS trên địa bàn thành phố để tìm kiếm, phát hiện những học sinh có tư chất, năng khiếu, tạo nền tảng cho công tác tuyển sinh và bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc THPT.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập, nhà trường tổ chức hội thảo “Kết nối giáo dục mũi nhọn - phát triển nhân tài” nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả hơn trong công tác tạo nguồn, tuyển sinh và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Bên cạnh đó, trường chú trọng phát triển khả năng tự học, tư duy sáng tạo và năng lực nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận môi trường học thuật chuyên sâu.

Trong thời đại công nghệ số, Quốc Học - Huế sẽ làm gì để vừa phát triển tri thức, tài năng, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống “tiên học lễ, hậu học văn”, “tôn sư trọng đạo”, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn và hạnh phúc?

Những giá trị truyền thống được vun đắp qua 130 năm là tài sản quý báu của Quốc Học - Huế. Vì vậy, bên cạnh trang bị tri thức, phát triển tài năng, trường luôn chú trọng giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh khi rời trường không chỉ mang theo kiến thức mà còn giữ được tâm hồn người Huế, cốt cách “người Quốc Học”, biết sống có trách nhiệm và cống hiến cho xã hội.

Gìn giữ truyền thống không có nghĩa là đứng ngoài sự phát triển của thời đại. Trường chú trọng trang bị kiến thức, nhất là công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đồng thời bồi dưỡng tư duy độc lập, khả năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực ngoại ngữ. Mục tiêu là đào tạo những thế hệ học sinh vừa mang bản sắc Quốc Học, vừa năng động, sáng tạo, có năng lực hội nhập và khát vọng phụng sự Tổ quốc. Đó cũng là cách để những giá trị truyền thống tiếp tục được phát huy trong hành trình phát triển mới.