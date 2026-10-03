Tiếp nối truyền thống, chủ động phòng cháy, cứu nạn

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hotel Colline Đà Lạt

Tiếp nối truyền thống

Ngày 4/10/1961, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Việt Nam ra đời. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt tại những nơi hiểm nguy, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Truyền thống ấy được tiếp nối bằng tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không quản ngại khó khăn, gian khổ trong mỗi cuộc chữa cháy, cứu nạn.

Khi xảy ra cháy, nổ, thiên tai hay sự cố bất ngờ, trong lúc người dân tìm cách thoát khỏi vùng nguy hiểm, những người lính cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm, cứu giúp người gặp nạn. Những chuyến xe chuyên dụng xuyên đêm, những cuộc cứu nạn giữa dòng nước lũ, trong mưa lớn hay tại khu vực sạt lở thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng.

Đại tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Lâm Đồng sau hợp nhất, địa bàn quản lý trải rộng từ cao nguyên, rừng núi, đèo dốc đến đồng bằng, ven biển, với nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh và điểm du lịch. Địa hình, dân cư và hoạt động kinh tế đa dạng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác PCCC và CNCH, nhất là khả năng cơ động, tiếp cận hiện trường và xử lý kịp thời các tình huống.

Trước yêu cầu mới, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhanh chóng kiện toàn tổ chức, duy trì chế độ thường trực, bảo đảm nhiệm vụ được triển khai liên tục. Kế thừa truyền thống của các địa phương, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục củng cố sự thống nhất trong chỉ huy, điều hành, nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, thiên tai, tai nạn, sự cố.

Phòng cháy từ cơ sở

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 49 vụ cháy và 71 vụ sự cố, tai nạn. Lực lượng chuyên trách đã huy động hàng trăm lượt phương tiện, cứu sống 55 người; đồng thời đưa 58 thi thể nạn nhân về với gia đình. Những con số này cho thấy khối lượng công việc và tính chất khắc nghiệt của nhiệm vụ, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn và chủ động phòng ngừa để hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Qua 25 năm thực hiện Ngày toàn dân PCCC, công tác phòng cháy ngày càng gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp và từng hộ gia đình. Cùng với phổ biến quy định pháp luật, lực lượng chức năng chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, sử dụng phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống ban đầu, góp phần nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Theo Công an tỉnh, lực lượng đã tổ chức 1.624 buổi tuyên truyền với hơn 35.000 lượt người tham gia; mở 28 lớp huấn luyện, kiểm tra gần 2.000 cơ sở, tổ chức 153 cuộc thực tập phương án chữa cháy và 14 cuộc thực tập CNCH. Riêng tháng 9/2026, công an cơ sở tổ chức 185 buổi tuyên truyền với 11.621 lượt người tham gia, phát 6.203 tờ rơi; đồng thời kiểm tra 968 cơ sở thuộc diện quản lý trên toàn tỉnh.

Thông qua tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra và thực tập phương án, ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC của chính quyền, chủ cơ sở và người dân từng bước được nâng cao. Chủ động nhận diện nguy cơ, duy trì điều kiện an toàn và biết cách xử lý khi có sự cố là những yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ động trước yêu cầu mới

Địa hình đồi núi, đèo dốc, rừng, sông suối và vùng ven biển đặt ra yêu cầu cao đối với công tác PCCC và CNCH. Bên cạnh chữa cháy, lực lượng còn phải sẵn sàng ứng phó với sạt lở, lũ quét, ngập lụt, tai nạn giao thông và sự cố tại sông, suối, hồ, khu du lịch, vùng biển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm chiều 1/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng biểu dương những thành tích của lực lượng trong 65 năm qua, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ qua các cuộc cứu nạn trong thiên tai, sạt lở.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Đồng chí đề nghị lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chuyển mạnh từ tư duy “chữa cháy” sang chủ động phòng ngừa; nắm chắc địa bàn, phân loại các cơ sở có nguy cơ cao, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tại từng hộ gia đình, khu dân cư. Công tác PCCC cần gắn với quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng huấn luyện thực chiến, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ.

Cụ thể hóa định hướng trên, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng kiểm tra, huấn luyện và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Đại tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đơn vị đang ứng dụng trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ phục vụ cảnh báo, ứng phó sạt lở, lũ lụt. Sau hợp nhất, lực lượng xác định phòng ngừa là trọng tâm, chú trọng huấn luyện sát thực tế và phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, người dân trong xử lý tình huống.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào PCCC và CNCH

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026) là dịp tri ân các thế hệ đã cống hiến, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm bảo đảm an toàn trong giai đoạn mới. Từ mỗi hộ gia đình, khu dân cư đến cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng ngừa và phối hợp hiệu quả với lực lượng chức năng sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, xây dựng thế trận an toàn PCCC vững chắc từ cơ sở.