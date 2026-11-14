Tiếp nối ngọn lửa tri thức dưới mái trường 50 năm tuổi

Sáng 14/11, Trường THPT Thống Nhất A (phường Trảng Bom, Đồng Nai) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026), kết hợp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, ngành giáo dục, các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Đoàn rước đuốc truyền thống tiến về sân lễ trong sự chào đón của thầy cô và học sinh. Đi cùng đoàn là 50 lá hồng kỳ tung bay, tượng trưng cho nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Trường THPT Thống Nhất A.

Nghi thức trao đuốc có sự tham gia của các thế hệ hiệu trưởng, gồm thầy Lê Kính Ái, thầy Trần Xuân Tiếu và thầy Bạch Thanh Lụa.

Thầy Bạch Thanh Lụa, Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2020 đến nay, thắp sáng đài lửa sau khi tiếp nhận ngọn đuốc từ các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm. Ngọn lửa tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của thầy trò nhà trường.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường có sự tham dự của bà Chu Thị Mây, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trảng Bom; ông Lê Ngọc Tiên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và các thế hệ cán bộ, giáo viên, cựu học sinh nhà trường. Trong số khách mời có PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A điểm lại chặng đường phát triển từ những phòng học cấp 4 đơn sơ năm 1976 đến ngôi trường có quy mô gần 1.800 học sinh hiện nay. Qua 50 năm, các thế hệ thầy trò đã cùng vượt khó, xây dựng cơ sở vật chất và duy trì phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Thống Nhất A trong 50 năm qua. Lễ kỷ niệm là dấu mốc ghi nhận sự trưởng thành của nhà trường cũng như mở ra những mục tiêu mới trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cựu học sinh niên khóa 1988-1991, trao tặng Trường THPT Thống Nhất A 1.000 cuốn sách nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bên cạnh PGS.TS Phạm Minh Tuấn, nhà trường còn có nhiều cựu học sinh tiêu biểu như PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, doanh nhân Trần Bá Dương, người sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải...

Theo chia sẻ từ các đại biểu, trong chặng đường nửa thế kỷ, học sinh THPT Thống Nhất A đạt hàng nghìn giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic. Nhà trường ghi nhận 616 giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh ở các môn văn hóa, cùng nhiều giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Năm học 2025-2026, trường có 97,1% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; 100% học sinh đạt mức rèn luyện khá, tốt và 99,84% học sinh khối 12 tốt nghiệp THPT. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng hiện đạt hơn 90%, tăng đáng kể so với mức 58% ở những giai đoạn trước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường THPT Thống Nhất A gửi thư cảm ơn đến các sở, ban, ngành và đơn vị đã quan tâm, đồng hành cùng nhà trường. Đây là dịp ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong hành trình xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục suốt nửa thế kỷ qua.