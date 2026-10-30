Tiếp nối nghĩa tình đồng đội, chăm lo con của các liệt sĩ Biên phòng

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho con của các liệt sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ.

Theo đó, tháng 10/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao hỗ trợ cho 6 người con của các liệt sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, với mức hỗ trợ 7 triệu đồng/cháu. Cùng với hỗ trợ về vật chất, lãnh đạo đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ đã đến thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các gia đình có người thân hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng, đồng thời động viên con em liệt sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trao hỗ trợ cho các cháu là con của liệt sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Thượng tá Hồ Phú Vinh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, việc quan tâm, chăm lo cho con em gia đình liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tình cảm, đạo lý và sự tri ân của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự bình yên nơi biên giới. Thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình đồng đội, góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ.

Hoạt động chăm lo con em liệt sĩ còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng chí, đồng đội và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội.