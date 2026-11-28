HNN - Nói đến những người thầm lặng giữ gìn tinh hoa di sản của Huế, không thể không nhắc đến nhà thơ Võ Quê. Hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật ca Huế không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Đó là tình yêu quê hương sâu nặng, từ ký ức tuổi thơ thấm đẫm âm nhạc dân gian và trên hết là trách nhiệm của một trí thức trước nguy cơ mai một của di sản cha ông.