Trao truyền, kế thừa và tiếp nối

Văn hóa là sự trao truyền, kế thừa và tiếp nối bền bỉ, liên tục. Sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam đang mở ra những trải nghiệm văn hóa tích cực, từ đó gieo mầm cho những nhận thức sâu sắc về giá trị văn hóa quốc gia, dân tộc. PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho rằng, việc tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật… chính là một sự điểm danh, cất lên tiếng nói với thế giới về một nền văn hiến lâu đời. Nền văn hiến ấy quy tụ hơn 100 triệu đồng bào trong nước, hơn 5 triệu kiều bào xa xứ và mời gọi cả những bạn bè quốc tế yêu mến, quý trọng Việt Nam.

Tuy nhiên, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ đo đếm bằng lượng người dân tham dự hay số chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức… mà kết tinh ở một mẫu số chung. Mẫu số đó suy cho cùng chính là việc toàn thể dân tộc cùng hướng về mục đích cao cả là bồi đắp giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, giá trị gia đình và giá trị của con người Việt Nam thời kỳ mới.

Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định các giá trị văn hóa quốc gia, dân tộc. Ảnh: Phạm Thắng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tú phân tích, dòng chảy văn hóa bắt nguồn từ quá khứ, đi qua các giai đoạn lịch sử và cập vào bến bờ hiện tại. Người ở hiện tại càng đi về tương lai thì càng được hưởng thụ các giá trị mới; ngược lại, càng đào sâu về quá khứ, chúng ta càng nhận được những giá trị tinh hoa của tổ tiên. Bởi vậy, con người hiện đại không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng hay gìn giữ nguyên vẹn những gì sẵn có, mà còn phát triển và nâng cao các giá trị ấy để phù hợp với quy luật tiến bộ.

“Khi một sự kiện hay hoạt động văn hóa được tổ chức, nếu kết nối khéo léo với truyền thống và khơi dậy niềm tự hào cội nguồn, nó sẽ chạm đến trái tim của mỗi người dân, tạo nên sự đồng điệu tinh thần sâu sắc và làm nền tảng vững chắc cho tương lai”, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thanh Tú nói.

Từ việc khơi dậy nhận thức, tình yêu văn hóa đến trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, Ngày Văn hóa Việt Nam cần trở thành động lực cho những hoạt động bền bỉ, thường xuyên trong đời sống. NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội cho rằng, ý nghĩa của ngày lễ sẽ được khẳng định rõ nét hơn khi các hoạt động hưởng ứng không dừng lại ở không khí sôi nổi của một ngày, mà tạo sức lan tỏa lâu dài. Muốn vậy, các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu, xây dựng cơ chế tổ chức và vận hành ổn định, tạo điều kiện để những giá trị văn hóa truyền thống được bảo vệ, nuôi dưỡng và phát huy. Đặc biệt, việc gìn giữ không gian văn hóa truyền thống, bảo tồn vốn cổ của cha ông và trao truyền tinh hoa văn hóa vật thể, phi vật thể cho thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng trong duy trì mạch nguồn bản sắc dân tộc. Bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng tiếp nhận, thực hành và tiếp nối qua từng thế hệ.

Không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” mang đến nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với ý thức gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, việc tạo dựng những điều kiện và nguồn lực cần thiết để văn hóa phát triển cũng là yêu cầu quan trọng. Gắn bó nhiều năm với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, NSND Trần Bình, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với lĩnh vực văn hóa thời gian qua, đặc biệt là những chủ trương, chính sách và nguồn lực đầu tư nhằm tạo nền tảng cho công nghiệp văn hóa phát triển.

NSND Trần Bình bày tỏ kỳ vọng, với sự quan tâm, đầu tư và chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước cùng ngành văn hóa, công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển, đời sống văn hóa ngày càng phong phú, nghệ thuật biểu diễn có thêm điều kiện phát huy tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Để văn hóa sống dưới từng mái nhà, góc phố

Sức sống của một nền văn hóa không đến từ việc rập khuôn các mô hình hiện đại, từ những khẩu hiệu suông hay những công trình xa hoa vắng khách. Nó nằm ở sự vận hành bền bỉ từ cơ sở, trong đời sống thường nhật. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy từng cảnh báo về tình trạng “văn hóa tĩnh”, nơi các công trình được xây dựng hoành tráng nhưng lại vắng bóng hoạt động thực hành của người dân. Văn hóa muốn phát triển, trở thành nguồn lực phải sống dưới từng mái nhà, góc phố, thấm vào đời sống từng ngày, từng giờ…

Màn trình diễn 3D Mapping trên kiến trúc trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Hoa Lê

Bởi vậy, trên nhiều diễn đàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn chỉ rõ: Ngày Văn hóa Việt Nam cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm đối với văn hóa trong đời sống. Một ngày hội chỉ thực sự thành công khi nó kích thích người dân tìm đến, lưu giữ, phát huy, bồi đắp giá trị văn hóa kể cả ngày thường. Khi ấy, văn hóa sẽ hiện diện trong lối ứng xử, văn hóa hình thành thói quen, đơn giản từ việc đọc sách, sinh hoạt dân ca dân vũ, thưởng thức nghệ thuật, thể thao, biết tạo dựng môi trường sống văn minh, nhân ái…

Để làm được điều này, cần chuyển dịch tư duy từ quản lý văn hóa sang kiến tạo đời sống văn hóa. Người dân không đóng vai trò là những khán giả thụ động mà trực tiếp tham gia, cùng sáng tạo, cùng tổ chức và cùng thụ hưởng văn hóa. Theo PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, khi cộng đồng trực tiếp kể câu chuyện về vùng đất, di sản và đời sống của mình, các hoạt động văn hóa sẽ có sức sống tự nhiên hơn. Bên cạnh mở rộng không gian hiện diện của văn hóa trong các thiết chế tĩnh như nhà hát, bảo tàng, hội trường, cần đưa văn hóa thẩm thấu vào từng gia đình, khu dân cư, trường học và tăng sự hiện diện trên các nền tảng số.

PGS. TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích, việc phát huy giá trị văn hóa Việt Nam cần được thực hiện trên nguyên tắc vừa kế thừa, vừa bảo tồn giá trị, sắc thái gốc của văn hóa, vừa phát huy, bổ sung những giá trị mới; lấy giá trị văn hóa truyền thống là bệ đỡ, tạo cơ sở cho sự ổn định, bền vững, định hướng cho giá trị mới, chuẩn mực mới. Các giá trị văn hóa cốt lõi nếu được nhận thức đầy đủ, sâu rộng sẽ trở thành một phần của giá trị quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.

Cần hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống. Ảnh: Phạm Thắng

“Giờ đây, cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam, các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đã được xác định rõ ràng. Khi chúng ta biết khơi nguồn, lan tỏa sâu rộng các hệ giá trị, khi con người Việt Nam ý thức được những giá trị của chính mình, của dân tộc, Việt Nam sẽ phát huy được nguồn lực nội sinh vĩ đại. Trên cơ sở đó, sức mạnh mềm của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, có cơ hội để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chinh phục những đỉnh cao mới trên con đường phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, PGS. TS Đặng Quang Định nói.