Dòng chảy văn hóa rộn ràng khắp cả nước

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, mỗi địa phương, mỗi thiết chế văn hóa, bằng thế mạnh và chức năng riêng, đều chủ động xây dựng chương trình hưởng ứng mang đậm bản sắc, tạo nên dòng chảy văn hóa rộn ràng khắp các vùng, miền.

Đáng chú ý, tối nay, 24/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đây là điểm nhấn nghệ thuật quy mô lớn trong các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp", chương trình kết hợp âm nhạc đương đại với các giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh bản sắc và sức sống văn hóa Việt Nam, thu hút khoảng 50.000 khán giả.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó đỉnh điểm là chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tối 24/11. Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp tại ba địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng đất nước. Ảnh: BTC

Trước đó, ngày 1/11 đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam trong lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa và dựng xây đất nước.

Dịp này, các nhà hát và đơn vị nghệ thuật cũng mang đến nhiều chương trình đặc sắc phục vụ công chúng và thực hiện giảm giá vé. Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam với chương trình Tam Sắc, công diễn vào các đêm 21 và 24/11 tại rạp Hồng Hà, 51A Đường Thành, Hà Nội, khi lần đầu tiên ba loại hình nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo và cải lương cùng hội tụ trên một sân khấu qua những trích đoạn tiêu biểu như Đào Tam Xuân đề cờ (tuồng), Thị Mầu lên chùa, Súy Vân giả dại (chèo), Cố sầu, An Tư công chúa (cải lương)…

Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu chuỗi tác phẩm kịch nói đặc sắc: Mặt nạ người; Nghêu, Sò, Ốc, Hến; Điều còn lại và Ảo ảnh (từ ngày 21 - 28/11), lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ. Từ ngày 22 - 29/11, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức Tuần biểu diễn nghệ thuật với ba tác phẩm: Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Quân khu Nam Đồng và nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe ngo TP. Cần Thơ năm 2026. Ảnh: Trung Phạm

Bên cạnh các rạp hát cố định, các đơn vị nghệ thuật còn chủ động đưa sân khấu ra các không gian mở, tuyến phố đi bộ và trường học thông qua các chuyến biểu diễn lưu động miễn phí… Trong đó, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội... liên tục có các suất diễn tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trong 2 ngày 21 - 22/11.

Hệ thống thiết chế văn hóa trên cả nước đang được phát huy đồng bộ, mở rộng không gian phục vụ và tạo thêm nhiều cơ hội để người dân tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa trong những ngày này. Tại các bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích và trung tâm văn hóa, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, thực hành di sản và giáo dục truyền thống được tổ chức với nhiều hình thức.

Theo dữ liệu từ Bản đồ số văn hóa Việt Nam, trên 500 sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra trên toàn quốc. Trong đó có hơn 270 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hơn 40 sự kiện thể dục, thể thao, hơn 110 sự kiện trưng bày, triển lãm và hơn 70 sự kiện sinh hoạt cộng đồng. Những con số này cho thấy sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị và hệ thống thiết chế văn hóa.

Khơi dậy nhu cầu sáng tạo

Theo Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp quan trọng để sân khấu khẳng định vai trò kết nối cộng đồng. Việc các nhà hát chủ động giảm giá vé, đưa nghệ thuật chuyên nghiệp đến gần hơn với đông đảo quần chúng là hành động thiết thực. Bởi “nghệ thuật chỉ thực sự lan tỏa niềm vui khi nó vượt qua rào cản tài chính và khoảng cách, trở thành nhu cầu thưởng thức thường nhật của mỗi gia đình”.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Ảnh: TL

Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, NSND Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh, nếu đông đảo người dân được nghỉ ngơi để thụ hưởng văn hóa trong ngày 24/11 thì trách nhiệm và sứ mệnh của nghệ sĩ chính là đem tiếng hát, bản nhạc, điệu múa phục vụ người dân. Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp nhắc nhở nghệ sĩ về trách nhiệm sáng tạo. Đạt được vị thế trong nghệ thuật đã khó; giữ vững và bồi đắp sức sống ấy trong lòng công chúng còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa, và cũng không dừng lại ở một ngày lễ.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, NSND Vũ Ngoạn Hợp khẳng định, "cái gốc của văn hóa là sự tự nguyện và lòng tự hào". Khi các bảo tàng, di tích và nhà hát mở cửa đón công chúng, người dân có cơ hội cùng nhau thưởng thức cái hay, cái đẹp của văn hóa quê hương mình.

Từ những chương trình nghệ thuật trên sân khấu quy mô lớn đến các hoạt động tại bảo tàng, di tích, thư viện và không gian văn hóa cộng đồng, Ngày Văn hóa Việt Nam đã và đang khơi dậy nhu cầu sáng tạo, thưởng thức và tham gia văn hóa trong đời sống thường nhật.