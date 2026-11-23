Tự hào và trách nhiệm

Chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị cùng các thành viên Phường rối Đào Thục, xã Thư Lâm (Hà Nội) tất bật từ xây dựng kịch bản, chuẩn bị tiết mục mới, diễu hành di sản tại khu vực hồ Hoàn Kiếm… “Việc được sống, hòa chung không khí rộn ràng của một ngày lễ hội lớn của dân tộc mang lại niềm vui lớn lao. Với tôi, ngày hội nhắc nhở hãy cảm nhận, suy ngẫm và thấu hiểu thêm về giá trị văn hóa, cội nguồn của dân tộc và đất nước”, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị chia sẻ.

Nghệ nhân các phường rối diễu hành chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Viết Thành/ HNM

Với nhiều người, ngày 24/11 là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương, được thụ hưởng văn hóa, làm giàu các giá trị tinh thần, thì với những nông dân đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với nghệ thuật rối nước như nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị, đây lại là dịp để họ được sống trọn vẹn với nghề, gặp gỡ công chúng và giới thiệu những giá trị nghệ thuật mà bao thế hệ cha ông đã dày công gìn giữ. Qua mỗi buổi biểu diễn, những tích trò dân gian có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Với nghệ nhân, được biểu diễn, chia sẻ niềm đam mê và nhìn thấy di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cũng chính là cách thiết thực để đón mừng ngày hội văn hóa.

Hơn ai hết, những người gắn bó với di sản hiểu rằng, để một loại hình nghệ thuật truyền thống tồn tại, chỉ tình yêu nghề thôi chưa đủ. Cần có sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đồng hành của giới nghiên cứu, các tổ chức xã hội và đặc biệt là sự đón nhận của công chúng. Nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị nhận thấy, những năm gần đây, công tác bảo tồn di sản ngày càng nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Chính sự chung tay ấy đang tạo thêm điều kiện để những người thực hành di sản duy trì hoạt động, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại.

Nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị (áo xanh bên phải) và các nghệ nhân lồng tiếng cho con rối. Ảnh: VGP/ Minh Anh

Cùng chung niềm vui ấy, NNND Nguyễn Văn Tĩnh, làng mây tre đan Phú Vinh, Hà Nội, cảm nhận sâu sắc sự trân trọng của xã hội đối với những người giữ nghề. Hơn 50 năm gắn bó với những sợi nan và kỹ thuật đan tết, NNND Nguyễn Văn Tĩnh đã đi qua nhiều thăng trầm của nghề. Có thời điểm nghề phát triển, cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ. Bởi nghề đan Phú Vinh là một kho tàng sáng tạo rộng lớn. Với hơn 250 lối đan, tết khác nhau, mỗi kỹ thuật đều có thể trở thành chất liệu tạo nên sản phẩm mới. Từ vốn nghề được tích lũy qua nhiều năm, ông lựa chọn những lối đan đặc sắc, kết hợp tư duy thiết kế hiện đại để tạo nên những sản phẩm vừa giữ được nét tinh tế truyền thống, vừa đáp ứng thị hiếu.

Ngoài sáng tạo sản phẩm, NNND Nguyễn Văn Tĩnh cũng quan tâm truyền nghề cho thế hệ sau, chia sẻ rộng rãi những bí quyết nghề để ngày càng có nhiều người trẻ tiếp cận, học hỏi. Với ông, chỉ khi người trẻ nắm vững kỹ thuật, tiếp nối nghề và tiếp tục truyền dạy, vốn quý của cha ông mới có thể được bảo tồn lâu dài… Bởi vậy, ông đang tích cực tham gia các hoạt động trưng bày, trình diễn tại phố cổ Hà Nội, giới thiệu kỹ thuật và vẻ đẹp của nghề đan truyền thống đến công chúng.

"Sự tôn vinh văn hóa, tôn vinh nghề truyền thống vừa là niềm tự hào, vừa nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục cống hiến, giữ lửa nghề'', NNND Nguyễn Văn Tĩnh nói.

Ngày hội văn hóa của toàn dân

Bao đời nay, sức sống của di sản được tạo nên từ chính những con người đang ngày ngày thực hành, gìn giữ và làm mới các giá trị truyền thống. Đó là nghệ nhân bền bỉ giữ nghề, người trẻ học hỏi kỹ thuật cổ truyền, những gia đình duy trì phong tục, cộng đồng cùng tổ chức lễ hội và sinh hoạt văn hóa. Mỗi người, bằng sự gắn bó và đóng góp của mình, đều đang góp phần làm nên diện mạo văn hóa dân tộc.

Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Cũng bởi vậy, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu phải thực sự trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân, nơi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các hoạt động phải gần dân, thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng; không chỉ tổ chức để người dân đến xem mà cần tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội.

Cùng với việc đưa hoạt động về cơ sở, Phó Thủ tướng yêu cầu mở rộng tối đa không gian văn hóa phục vụ Nhân dân, phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, điểm du lịch và các không gian vui chơi, giải trí, ẩm thực, tín ngưỡng, tôn giáo. Các cơ quan, đơn vị khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24/11, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa.

Từ định hướng ấy, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị hình dung một Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự gần gũi: nghệ nhân có không gian trình diễn và truyền nghề; người dân được trực tiếp kể câu chuyện về di sản quê hương; các em nhỏ được thưởng thức, trải nghiệm những loại hình nghệ thuật, trò chơi dân gian; giới trẻ có cơ hội tìm tòi, sáng tạo trên nền tảng văn hóa truyền thống… Khi ấy, mỗi người đều góp phần tạo nên nội dung, bản sắc và sức hấp dẫn của ngày hội.

Nhóm Bách Hoa Bộ Hành diễu hành quanh phố cổ Hà Nội ngày 22/11. Ảnh: Việt Phong Cổ Lục

Không chỉ nghệ nhân đang nắm giữ di sản mà những người trẻ cũng đang hướng về, tô điểm cho hoạt động tôn vinh văn hóa Việt nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2026. Bức tranh đời sống văn hóa có nhiều hoạt động cộng đồng sôi nổi như Bách Hoa Bộ Hành tổ chức sự kiện diễu hành Việt phục xung quanh hồ Gươm và phố cổ Hà Nội (22/11) và trình diễn tại Concert Quốc gia (24/11); chương trình Heritage Day SIS với sự tham gia của 15 nhóm sinh viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, giới thiệu 15 câu chuyện về di sản tại Complex 01, Hà Nội (ngày 24/11); Hoa văn Đại Việt kêu gọi cộng đồng, nghệ sĩ cùng nhau vẽ di sản Việt (23/11)...

Ngày Văn hóa Việt Nam như một lời mời gọi mọi người cùng tham gia vào đời sống văn hóa, gìn giữ những giá trị đã có, sáng tạo giá trị mới. Bởi di sản chỉ thực sự sống khi có người thực hành, văn hóa chỉ có thể lan tỏa bền vững khi được cộng đồng đón nhận và tiếp nối. Và mỗi người, dù ở vị trí nào, đều có thể trở thành một chủ thể góp phần gìn giữ, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.