Tiếp nối mạch nguồn hiếu học qua sân chơi di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cuộc thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), góp phần giúp học sinh tiếp cận, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội chia sẻ: “Cuộc thi là một sân chơi để các em học sinh thể hiện hiểu biết, kiến thức và là cơ hội để các em tìm hiểu và cảm nhận được những giá trị văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông”.

Cuộc thi có sự góp mặt của 3 đội đến từ Trường Trung học cơ sở (THCS) Chu Văn An (phường Tây Hồ); Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng) và Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì). Mỗi đội gồm 10 học sinh. Với hình thức thi kết hợp kiến thức và trải nghiệm, chương trình tạo điều kiện để học sinh vận dụng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, đồng thời thể hiện khả năng trình bày, phối hợp và sáng tạo.

Các đội lần lượt tranh tài ở 3 phần thi: Chào hỏi - giới thiệu, kiến thức, kỹ năng sáng tạo. Nội dung cuộc thi tập trung vào quá trình hình thành, phát triển của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng của Việt Nam.

Ba đội chơi tại cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong rằng các em học sinh có cơ hội thể hiện những hiểu biết, nhận thức của mình. Đồng thời, tiếp tục rèn luyện để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, có ích cho gia đình, cộng đồng, Thủ đô và đất nước”.

Các phần thi được đánh giá trên cơ sở kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo. Các giải thưởng gồm: 1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba; 1 giải trình diễn ấn tượng. Giải nhất thuộc về Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao ba giải chuyên đề dành cho các trường tham gia: Giải Không gian tương tác hiệu quả thuộc về Trường THCS Chu Văn An (phường Tây Hồ); Giải Không gian trải nghiệm ấn tượng thuộc về Trường THCS Chu Văn An (phường Việt Hưng); Giải Không gian trải nghiệm sáng tạo thuộc về Trường THCS Chu Văn An (xã Thanh Trì).