Chương trình giao lưu dân ca, dân vũ truyền thống xứ Thanh với những sắc màu văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Gìn giữ bản sắc từ tình yêu văn hóa quê hương

Tối 28/11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức khai mạc Liên hoan Dân ca, Dân vũ truyền thống xứ Thanh năm 2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, những người yêu nghệ thuật dân gian và các thành viên câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, thưởng thức chương trình giao lưu dân ca, dân vũ truyền thống xứ Thanh.

Không gian liên hoan trở nên đa sắc với sự góp mặt của các đội văn nghệ đến từ nhiều địa phương. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, thể hiện nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của các cộng đồng dân cư. Những bộ trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc cùng các động tác múa được thể hiện trên sân khấu góp phần tái hiện vẻ đẹp của văn hóa dân gian xứ Thanh.

Theo dõi các tiết mục biểu diễn tại liên hoan, bà Lê Thị Tú, ở phường Hạc Thành bày tỏ sự ấn tượng trước sự chuẩn bị công phu, nhiệt tình của các câu lạc bộ văn nghệ.

Bà Tú chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với các câu lạc bộ tham gia liên hoan. Mỗi đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo, mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện tình yêu và sự trân trọng đối với văn hóa truyền thống. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để người dân được thưởng thức, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa của quê hương”.

Âm hưởng dân ca truyền thống được tái hiện qua các tiết mục biểu diễn.

Với chị Phạm Thị Lý, thành viên đội văn nghệ xã Thiên Phủ, được tham gia liên hoan là niềm vui và cũng là niềm tự hào. Chị đặc biệt xúc động khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến đông đảo khán giả.

Chị Lý chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Thái và tham gia biểu diễn tại liên hoan. Những làn điệu dân ca, điệu múa đã được cha ông lưu truyền qua nhiều thế hệ. Là người trẻ, chúng tôi ý thức được trách nhiệm phải gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị ấy, để văn hóa truyền thống không bị mai một”.

Trao truyền để di sản tiếp nối

Để một làn điệu dân ca, dân vũ tiếp tục hiện diện trong đời sống, bên cạnh sự tâm huyết của những người đi trước, cần có sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Khi người trẻ chủ động tìm hiểu, học tập và thực hành, những giá trị văn hóa truyền thống sẽ có thêm cơ hội được duy trì trong đời sống đương đại.

Sắc màu trang phục và những điệu múa dân gian tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu sức hấp dẫn.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng đang góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy di sản. Những buổi sinh hoạt, tập luyện định kỳ là dịp để các thành viên cùng nhau ôn luyện làn điệu dân ca, điệu múa, tìm hiểu ý nghĩa của từng loại hình nghệ thuật. Một số câu lạc bộ còn chú trọng hướng dẫn, truyền dạy cho lớp trẻ, tạo điều kiện để các em tiếp cận và thêm yêu văn hóa của cộng đồng mình, tạo thêm không gian để di sản tiếp tục được trao truyền.

Trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, việc duy trì các loại hình nghệ thuật dân gian đặt ra yêu cầu phải có những cách làm phù hợp để thu hút công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Nếu thiếu môi trường thực hành và lực lượng kế cận, nhiều làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống có nguy cơ dần vắng bóng trong sinh hoạt cộng đồng.

Do đó, những liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo sân chơi cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ giao lưu, học hỏi và giới thiệu thành quả hoạt động.

Tuy nhiên, để sức lan tỏa không dừng lại sau mỗi kỳ liên hoan, hoạt động bảo tồn cần được duy trì thường xuyên tại cơ sở.

Đội văn nghệ xã Thiên Phủ tham gia giao lưu cùng các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, mang đến sắc màu văn hóa Thái đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm chương trình.

Liên hoan Dân ca, Dân vũ truyền thống xứ Thanh năm 2026 vì thế không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị nghệ thuật dân gian, mà còn góp phần kết nối những người cùng chung tình yêu văn hóa quê hương. Khi các câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động, người trẻ chủ động tiếp nhận và cộng đồng quan tâm, đồng hành, những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị bền vững.