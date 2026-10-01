Tiếp nối khí chất của cụ Huỳnh Thúc Kháng, kiến tạo Đà Nẵng thời đại mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Khí chất, nhân cách lớn

Ngày 1/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) - Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, nhà báo tiên phong, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân cuộc đời và những cống hiến to lớn của Cụ đối với quê hương, đất nước; đồng thời cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng canh tân và một cuộc đời tận tâm phụng sự Nhân dân, Tổ quốc...

"Quê hương, đất nước đã đổi thay rất nhiều. Nhưng những giá trị của di sản mà Cụ để lại vẫn vẹn nguyên sức sống và tiếp tục gợi mở cho chúng ta nhiều điều quý giá trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Giá trị ấy hôm nay càng nhắc nhở mỗi cán bộ, Đảng viên phải biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ mình trong sáng; nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương, đất nước...", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Với Đà Nẵng, tinh thần ấy cần được tiếp nối bằng những nội hàm mới: “Khai dân trí” là phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và một xã hội học tập.

“Chấn dân khí” là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và không bằng lòng với chính mình.

"Hậu dân sinh” là phát triển phải hướng đến con người; thành quả cuối cùng không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những công trình lớn, mà bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta đưa tinh thần Duy tân vào công cuộc kiến tạo một Đà Nẵng mới trong thời đại mới.

Tiếp nối tinh thần canh tân

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Ở Cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Và trên hết, là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân lên trên hết.

Điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi không chỉ là những đóng góp của Cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách Cụ sống, cách cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Triển lãm sách và tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao… Cả đời Cụ chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”. Ở Cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm; bản lĩnh không tách rời đạo đức; quyền hạn không tách rời nghĩa vụ; lòng yêu nước không dừng ở tình cảm, mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể.

Chính sự thống nhất ấy làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà Cụ để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.

Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có. Và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng: Việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của việc tưởng niệm không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là ở trách nhiệm hiện tại đối với tương lai.

"Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Tôi mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.