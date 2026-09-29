Tiếp nối khát vọng xây dựng nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại, khoa học và nhân văn

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: TRẦN MINH)

Trong hai ngày 28 và 29/9, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội là sự kiện quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; xem xét các nội dung về tổ chức và Điều lệ, đồng thời tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa XVIII.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò tập hợp và kết nối đội ngũ trí thức ngành y; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, xuất bản và hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, Tổng hội đã hoàn thành Từ điển Bách khoa Y học Việt Nam với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành; đồng thời duy trì Hội nghị khoa học toàn quốc định kỳ hằng năm với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN MINH)

Đến nay, mạng lưới Tổng hội Y học Việt Nam gồm: 34 Hội Y học tỉnh, thành phố; 62 Hội chuyên khoa Trung ương và 10 viện, trung tâm trực thuộc.

Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 được Tổng hội Y học Việt Nam xác định là tiếp tục đổi mới và chuyên nghiệp hóa hoạt động; củng cố và phát huy hiệu quả mạng lưới hội thành viên; nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên gia và mạng lưới tri thức; thúc đẩy chuyển đổi số; đổi mới truyền thông giáo dục sức khỏe; phát triển nghiên cứu khoa học, đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XVIII gồm 108 ủy viên và tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVIII lần thứ nhất; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN MINH)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã thực hiện thắng lợi và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Tổng hội; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam về việc phối hợp hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân… góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội y học, đóng góp vào thành tích chung của ngành y tế Việt Nam nói riêng và sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung.

Thành tích nổi bật trong suốt chặng đường hơn 70 năm qua cũng như nhiệm kỳ vừa qua, đó là chính là Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là ngôi nhà chung đoàn kết, quy tụ và phát huy trí tuệ của các hội thành viên, của các hội viên là cán bộ y tế đã nghỉ hưu hoặc đang công tác, đó là các chuyên gia đầu ngành ở tất cả các chuyên ngành vừa có kinh nghiệm về quản lý, vừa có kinh nghiệm chuyên môn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị trong thời gian tới Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, các tổ chức liên quan tập trung tăng cường và đổi mới công tác tổ chức và phát triển Tổng hội, sự phối hợp giữa Tổng hội y học Việt Nam với bộ, ngành; các hội thành viên trong hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cập nhật kiến thức y khoa cho các hội viên; nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; duy trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học thường niên đa dạng về chủ đề, hình thức và nội dung đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành y tế trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: TRẦN MINH)

Tổng hội tiếp tục huy động, tập hợp và phát huy trí tuệ tập thể, sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, cán bộ y tế đã về hưu tham gia vào các hoạt động của hội nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh; đổi mới chính sách bảo hiểm y tế; tập hợp, động viên và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học dự phòng nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân.

Phát biểu, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến cho rằng: "Y học là một nghề đặc biệt. Chúng ta có thể chữa một căn bệnh, cứu một sinh mạng, nhưng điều quý giá nhất mà người thầy thuốc mang đến cho người bệnh chính là niềm tin và hy vọng. Trong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã luôn đứng ở nơi khó khăn nhất, trong những thời điểm gian nan nhất, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân".

Tuy nhiên, y học thế giới đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, công nghệ gene, tế bào gốc, robot, y học từ xa, dữ liệu lớn và những tiến bộ khoa học mới đang mở ra một kỷ nguyên mới của y học. Trong bối cảnh đó, nền y học Việt Nam phải không ngừng đổi mới. Nhưng đổi mới về khoa học và công nghệ không bao giờ được phép quên đi cốt lõi của nghề y - đó là con người. Một nền y học hiện đại phải là nền y học tiên tiến về khoa học, nhân văn trong hành nghề và công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến tân Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: TRẦN MINH)

Trong thời gian tới, Tổng hội Y học Việt Nam xác định lấy khoa học và chuyên môn làm nền tảng, phát huy mạnh mẽ vai trò tư vấn, phản biện xã hội, xây dựng các khuyến cáo chuyên môn, góp phần xây dựng chính sách y tế dựa trên bằng chứng khoa học, tiếng nói của giới chuyên môn phải ngày càng có trọng lượng trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe nhân dân; tăng cường đoàn kết trong toàn ngành. "Y học không thể phát triển bằng những nỗ lực riêng lẻ. Chúng ta cần sự phối hợp giữa các chuyên ngành, giữa các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, giữa y tế công lập và tư nhân, giữa trung ương và địa phương. Đoàn kết để chia sẻ tri thức. Đoàn kết để cùng phát triển. Đoàn kết để phục vụ người bệnh tốt hơn", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Theo GS,TS Nguyễn Viết Tiến, một nền y học muốn phát triển bền vững phải biết trao cơ hội cho thế hệ kế tiếp. Do vậy, cần tạo môi trường để các bác sĩ, điều dưỡng và các nhà khoa học trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

“Y học không có biên giới. Chúng ta cần đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới và đồng thời đưa những thành tựu tinh hoa của y học thế giới về Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu chung, đào tạo, trao đổi chuyên gia và hội nghị khoa học sẽ là những cầu nối quan trọng để nâng cao vị thế của y học Việt Nam”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến chia sẻ.

Tặng hoa chúc mừng tại Đại hội. (Ảnh: TRẦN MINH)

Tân chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho rằng: "Đằng sau mỗi con số thống kê về bệnh tật là một con người. Đằng sau một ca bệnh là một gia đình. Đằng sau một quyết định chuyên môn của người thầy thuốc có thể là cả tương lai của một con người. Vì vậy, mọi hoạt động của chúng ta cuối cùng phải quay trở lại với người bệnh. Chúng ta cần xây dựng một nền y học mà ở đó người bệnh được tôn trọng, được lắng nghe, được chăm sóc bằng chuyên môn tốt nhất và bằng trái tim nhân ái nhất. Tôi tin rằng: Khoa học làm nên sức mạnh của người thầy thuốc, nhưng lòng nhân ái làm nên giá trị của nghề y".

Tân chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đồng thời mong muốn mọi thành viên của Tổng hội cùng chung một tinh thần: Không vì lợi ích của một cá nhân, một chuyên ngành hay một đơn vị, mà vì lợi ích chung của nền y học Việt Nam và sức khỏe nhân dân; cùng nhau xây dựng một Tổng hội "Đoàn kết-trí tuệ-chuyên nghiệp-năng động-hội nhập và nhân văn".

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến cho rằng: "Mỗi chúng ta chỉ là một người trong dòng chảy rất dài của lịch sử y học Việt Nam. Những thế hệ đi trước đã xây dựng nền móng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp nối. Và thế hệ mai sau sẽ tiếp tục đưa nền y học Việt Nam tiến xa hơn. Vì vậy, trọng trách hôm nay không phải là một điểm đến, mà là một sự tiếp nối; tiếp nối truyền thống của những bậc tiền nhân; tiếp nối tâm huyết của các thế hệ thầy thuốc; tiếp nối khát vọng xây dựng một nền y học Việt Nam ngày càng hiện đại, khoa học và nhân văn; đồng thời cùng nhau bảo vệ giá trị của người thầy thuốc; cùng nhau đưa khoa học Việt Nam vươn ra thế giới; cùng nhau xây dựng một nền y học mà nhân dân có thể tin tưởng, tự hào và gửi gắm sức khỏe, tính mạng của mình".