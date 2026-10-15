Tiếp nối hành trình tri ân chiến sĩ Trường Sơn

Lễ phát động Chiến dịch "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn" năm 2026 tiếp tục khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo người có công, đồng thời góp phần đưa những người con ưu tú của dân tộc trở về với quê hương.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026.

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chương trình tiếp tục khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo người có công, đồng thời góp phần đưa những người con ưu tú của dân tộc trở về với quê hương.

Mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng với lịch sử

Trước khi diễn ra lễ phát động, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Trong không khí trang nghiêm, hoạt động tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn thể hiện trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với lịch sử và những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Ngày 19/5/1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt, tiền thân của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn, được thành lập, bắt đầu thực hiện sứ mệnh mở tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền nam. Suốt 16 năm kiên cường bám trụ, vượt qua cuộc chiến tranh ngăn chặn bằng không quân với quy mô và mức độ ác liệt đặc biệt lớn của Đế quốc Mỹ, Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng trên tuyến đã lập nên những kỳ tích phi thường, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Từ những tuyến đường được mở giữa mưa bom, bão đạn, một hệ thống giao thông chiến lược rộng lớn đã hình thành với 5 trục dọc, 21 trục ngang, gần 20.000km đường ô-tô và hơn 1.400km đường ống xăng dầu. Qua tuyến vận tải chiến lược này, hơn 1 triệu tấn vật chất được vận chuyển, hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ được đưa vào, ra chiến trường, bảo đảm sức người, sức của cho cách mạng miền nam và góp phần giúp đỡ cách mạng hai nước bạn Lào, Campuchia.

Đằng sau những chiến công và thành tựu ấy là sự hy sinh, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong. Hơn 20 nghìn người đã ngã xuống, hơn 32 nghìn người mang thương tật. Đến nay, vẫn còn hơn 9.000 liệt sĩ nằm lại chiến trường chưa tìm được hài cốt; hàng nghìn hội viên cựu chiến binh đang phải đối mặt với những khó khăn về sức khỏe và nhà ở.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhấn mạnh những mất mát ấy đặt ra trách nhiệm không thể thoái thác đối với các thế hệ hôm nay. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo đời sống người có công không chỉ là hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh, gìn giữ ký ức lịch sử và bồi đắp truyền thống cách mạng.

Theo Thiếu tướng Võ Sở, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Nhà nước triển khai, Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” được tổ chức nhằm huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ thu thập thông tin, cất bốc hài cốt liệt sĩ, đồng thời chăm lo thiết thực cho những người có công với cách mạng.

Diễn ra từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/12/2026, chiến dịch còn hướng tới những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) và 68 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2027). Qua đó, hành trình tri ân tiếp tục được nối dài bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng tình cảm và nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh.

Từ những nghĩa cử thiết thực đến sức lan tỏa của cộng đồng

Chia sẻ tại lễ phát động, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho biết, Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 được kế thừa và phát triển từ các hoạt động tri ân được Hội duy trì bền bỉ trong nhiều năm qua.

Giai đoạn 2016-2023, Hội phối hợp tổ chức chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”. Từ năm 2024, công tác vận động được chuyển sang hình thức vận động thông qua Ứng dụng thiện nguyện MB của Ngân hàng TMCP Quân đội. Việc đa dạng hóa hình thức vận động góp phần huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chuyển những tình cảm tri ân thành nguồn lực hỗ trợ trực tiếp các đối tượng thụ hưởng.

Từ nguồn kinh phí vận động được, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được triển khai như xây dựng nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, tặng quà vào các dịp lễ, Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại 48 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đại biểu tham gia lễ phát động thực hiện nhắn tin ủng hộ chương trình.

Những kết quả đạt được cho thấy sức lan tỏa của các hoạt động tri ân khi được tổ chức thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của người có công. Riêng năm 2025, toàn Hội đã huy động gần 21 tỷ đồng, trong đó hơn 15,48 tỷ đồng được dành trực tiếp cho các hoạt động tri ân.

Từ nguồn lực này, Hội hỗ trợ 56 gia đình hội viên xây mới và sửa chữa nhà ở; tổ chức cất bốc 15 hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.710 hội viên; thăm hỏi, hỗ trợ 21.856 lượt hội viên, người có công.

Trên cơ sở những kết quả đó, Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 đặt mục tiêu vận động 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Nguồn kinh phí vận động được xác định phải quản lý đúng đối tượng, sử dụng thiết thực, hiệu quả và công khai.

Tính đến ngày 14/10, ngay trước thời điểm phát động, chương trình đã tiếp nhận gần 85 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng. Đây là những đóng góp ban đầu, tạo động lực để chiến dịch tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội.

Trường Sơn - di sản lịch sử, cội nguồn đoàn kết Việt Nam-Lào

Ngoài ý nghĩa tri ân những người đã hy sinh trên tuyến đường chiến lược, hành trình Trường Sơn còn gắn liền với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào nhấn mạnh, chương trình “Tri ân Trường Sơn” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhất là trong bối cảnh triển khai Chiến dịch 500 ngày tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Lào ủng hộ tại chương trình.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, tuyến đường Hồ Chí Minh và Bộ đội Trường Sơn đã có những đóng góp vô cùng to lớn đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào. Cán bộ, nhân dân Lào luôn ghi nhớ hình ảnh Bộ đội Việt Nam và dành những tình cảm sâu sắc đối với những người đã sát cánh, cùng chia sẻ gian khổ, hy sinh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua sự đồng hành của Maysaa (Bouavone Phanthabouasy), cô gái người Lào, Đại sứ chương trình “Hành trình tri ân và sứ mệnh hòa bình”, đồng thời là Đại sứ chương trình “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”.

Maysaa (Bouavone Phanthabouasy), cô gái người Lào, Đại sứ chương trình “Hành trình tri ân và sứ mệnh hòa bình”, đồng thời là Đại sứ chương trình “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Maysaa chia sẻ, ông nội cô cũng đã hy sinh nơi chiến trường, nhưng đến nay gia đình chưa tìm được hài cốt. Maysaa đã quyết định trích 10 triệu đồng từ tiền học bổng và khoản tiết kiệm cá nhân, bố mẹ cô tại Lào cũng ủng hộ 10 triệu đồng để ủng hộ chương trình.

Từng có kỷ niệm xúc động khi đến thăm các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Maysaa mong muốn thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, thủy chung bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân mong muốn đóng góp cho Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 có thể chuyển kinh phí về tài khoản của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Với thông điệp “Tiếp nối hào khí xẻ dọc Trường Sơn”, “Sáng mãi niềm tin thế hệ mở đường”, Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 hướng tới mục tiêu huy động sức mạnh của cộng đồng để thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo đời sống người có công.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân mong muốn đóng góp cho Chiến dịch “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn” năm 2026 có thể chuyển kinh phí về tài khoản của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam: Tên tài khoản: HOI TRUYEN THONG TRUONG SON DUONG HCM VN Số tài khoản: 1959 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Sao kê trực tuyến: thiennguyen.app/user/hoitruongson1959