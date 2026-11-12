Tiếp nối hành trình tri ân

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thanh Sơn.

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, tỉnh Phú Thọ đã tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng 9 HCLS; hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 phần mộ, thu nhận 3.999 mẫu HCLS. Các mẫu được bảo quản, vận chuyển và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng theo đúng quy trình.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, lực lượng thường trực huy động 97 lượt cán bộ, chiến sĩ với 4.020 ngày công; lực lượng tại địa phương có 3.070 người tham gia, với 17.868 ngày công. Tỉnh cấp ứng kinh phí lấy mẫu cho 69 xã, phường, nơi có nghĩa trang liệt sĩ theo Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn, giữ bí mật thông tin, hồ sơ và số hóa dữ liệu. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị, phương tiện cũng như thực hiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia đều bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định.

Đằng sau những con số là sự nỗ lực, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, đồng đội. Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Điều kiện thời tiết trong giai đoạn này hết sức phức tạp, mưa nắng thất thường nhưng tất cả các tổ, đội làm nhiệm vụ vẫn cố gắng triển khai để hoàn thành tiến độ. Quy trình lấy mẫu được thực hiện đúng quy chuẩn do Bộ Quốc phòng ban hành, từ khâu số hóa, tiếp cận hài cốt, lấy mẫu sinh phẩm đến khi hoàn trả phần mộ, tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn.

Song song với tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính HCLS được tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức xác định danh tính 67 HCLS còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định gen và thực chứng. Qua đó, xác định được danh tính 11 HCLS bằng hồ sơ thực chứng.

Các đơn vị, địa phương tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 17 HCLS được di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà; thực hiện tốt việc thông báo thông tin phần mộ đến thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Cùng với đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thu nhận 22.919 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ qua 2 đợt, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ giám định, đối sánh ADN và xác định danh tính HCLS. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng, tạo cơ sở khoa học cho việc tìm kiếm, xác định thông tin những liệt sĩ còn thiếu danh tính.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 1 không chỉ thể hiện sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp tham gia mà còn tạo tiền đề quan trọng để Phú Thọ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Từ nay đến ngày 27/7/2027 - giai đoạn 2 của Chiến dịch, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu lấy mẫu đối với 356 mộ còn thiếu một phần thông tin tại 40 nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời, tìm kiếm, quy tập khoảng 15 HCLS trên địa bàn tỉnh. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ và tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả của các lực lượng. Với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục nỗ lực để hành trình tri ân sớm về đích.