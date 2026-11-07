Tiếp nối hành trình nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên

Kết nối di sản với phát triển kinh tế

Tối 7/11, tại phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh tổ chức chương trình bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu tại chương trình bế mạc.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng khẳng định: Festival đã tạo sự kết nối giữa di sản văn hóa với phát triển kinh tế, giữa sản phẩm trà với du lịch, giữa người sản xuất với doanh nghiệp và thị trường. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu Trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh địa phương giàu bản sắc, năng động, thân thiện và hội nhập.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Nguyên xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trà; phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và đẩy mạnh du lịch gắn với văn hóa trà.

Du khách trải nghiệm quy trình chế biến chè truyền thống, tìm hiểu những công đoạn tạo nên hương vị đặc trưng của Trà Thái Nguyên.

Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026), Festival là dịp tôn vinh những giá trị của cây chè, sản phẩm trà và văn hóa trà. Với Thái Nguyên, cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế mà còn gắn bó mật thiết với đời sống, sinh kế và bản sắc văn hóa cộng đồng.

Đặc biệt, việc “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục khai thác tiềm năng của di sản, đưa văn hóa trà trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, du lịch.

Đêm hội thưởng trà lan tỏa nét đẹp văn hóa trà, tôn vinh nghệ thuật thưởng trà và bản sắc văn hóa của vùng đất Thái Nguyên.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức, nổi bật là không gian phố đi bộ trung tâm với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, thưởng trà, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và trải nghiệm công nghệ.

Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu” tạo cơ hội trao đổi, kết nối giữa các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tìm kiếm hướng phát triển ngành chè gắn với bảo tồn giá trị truyền thống và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lan tỏa văn hóa trà, mở rộng không gian du lịch

Cùng với các hoạt động tại trung tâm tỉnh, chương trình trải nghiệm tại 5 vùng trà tiêu biểu gồm Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Đồng Phúc và Vô Tranh đã góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong sản xuất, chế biến và thưởng thức trà.

Người dân và du khách cùng thưởng trà Shan Tuyết tại xã Đồng Phúc.

Cuộc thi World Master Tea Việt Nam, triển lãm thành tựu 195 năm xây dựng và phát triển tỉnh, Đêm hội thưởng trà, chuyến tàu di sản, cùng nhiều chương trình nghệ thuật... cũng tạo thêm cơ hội quảng bá đất và người Thái Nguyên tới công chúng trong nước và quốc tế.

Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá đất và người Thái Nguyên.

Đáng chú ý, hai chương trình âm nhạc quy mô lớn gồm Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” và Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” đã thu hút hơn 58 nghìn khán giả. Các chương trình góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026.

Ban tổ chức danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026”.

Tại chương trình bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026 và danh hiệu “Đại sứ Văn hóa Trà World Master Tea Vietnam năm 2026”. Hoạt động góp phần tôn vinh tài năng, kỹ năng pha trà, thưởng trà, đồng thời lan tỏa văn hóa trà Việt Nam và khẳng định giá trị của nghệ thuật thưởng trà trong đời sống đương đại.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 góp phần kết nối di sản văn hóa trà với phát triển du lịch, mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm trà địa phương.

Festival khép lại cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục khai thác hiệu quả những giá trị đã được tạo dựng, đưa văn hóa trà trở thành một trong những lợi thế phát triển của địa phương. Thái Nguyên xác định phát triển ngành chè theo hướng hiện đại, bền vững, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh chú trọng phát triển du lịch gắn với văn hóa trà, hình thành các sản phẩm đặc trưng tại vùng chè, kết nối với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc. Qua đó, từng bước mở rộng không gian du lịch, tạo thêm sinh kế cho người dân và gia tăng giá trị từ cây chè.

Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ, Thái Nguyên tiếp tục hướng tới phát triển ngành chè hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của thương hiệu trà.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị văn hóa và cơ hội kết nối, hợp tác được tạo dựng từ sự kiện sẽ tiếp tục được phát huy. Đây là cơ sở để Thái Nguyên tiếp nối hành trình bảo tồn di sản, nâng cao giá trị ngành chè, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vị thế thương hiệu Trà Thái Nguyên trên thị trường trong nước, quốc tế.