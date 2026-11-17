Ông Ninh Thành Viên (bìa phải) cùng đại diện nhà tài trợ bàn giao nhà khuyến học, hỗ trợ xe đạp, đồ dùng học tập cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Hòn Đất.

Với hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận (trước sáp nhập), bà Nguyễn Thị Tuyết Minh vẫn tâm huyết với sự nghiệp khuyến học sau khi nghỉ hưu vào tháng 9/2020. Tháng 3/2021, bà tham gia Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận và được bầu làm chủ tịch hội cho đến nay.

Từng trải qua hoàn cảnh khó khăn trong những năm tháng đến trường, bà Minh luôn dành sự quan tâm cho học sinh nghèo. “Ngày trước, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cha mẹ tôi phải vất vả lo cho chúng tôi được đến trường. Vì vậy, khi còn công tác tại trường, tôi luôn quan tâm, hỗ trợ học sinh nghèo. Tôi tâm niệm khi còn sức khỏe sẽ tiếp tục chăm lo, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, vươn lên thoát nghèo, trưởng thành và đóng góp cho quê hương”, bà Minh nói.

Kể về kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia công tác khuyến học, bà Minh nhớ lại trường hợp một học sinh ở xã Vĩnh Thuận có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua tìm hiểu, bà biết em phải đi phụ hồ kiếm tiền phụ giúp cha mẹ và chăm sóc bà nội tuổi cao. Cha mẹ thường xuyên đi làm xa, em không còn điều kiện đến trường.

Dù lúc đầu gia đình chưa đồng ý cho em tiếp tục đi học, bà Minh vẫn kiên trì vận động và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng phục, đồ dùng học tập, học bổng; nhiều lần gọi điện, đến tận nhà trò chuyện, thuyết phục gia đình, nhờ vậy em được trở lại trường. Đến nay, em hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, học nghề và có việc làm ổn định, phụ giúp cha mẹ.

Để tạo niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng, bà Minh cùng cán bộ hội kết nối nhà hảo tâm với từng địa chỉ nhân đạo cụ thể, bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Bên cạnh nguồn vận động, bà còn trích tiền lương hưu mua sách vở, quần áo và tặng học bổng cho học sinh nghèo. Bà quan tâm, hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho những người làm công tác khuyến học, khuyến tài ở các chi hội ấp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh (giữa) được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, ông Ninh Thành Viên từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang (chưa sáp nhập). Sau khi nghỉ hưu, ông đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang. Sau sáp nhập, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, tiếp tục gắn bó với công tác khuyến học, khuyến tài.

Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giáo dục giúp ông am hiểu hoạt động dạy và học, nắm bắt khó khăn, nhu cầu của trường và người học. Khi tham gia công tác hội, ông vận dụng kinh nghiệm ấy vào việc khảo sát nhu cầu học tập tại cơ sở, phát hiện, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học và kết nối các nguồn lực chăm lo cho người học.

Ông Ninh Thành Viên cho biết: “Đây là lợi thế của cán bộ từng công tác trong ngành giáo dục khi tham gia hoạt động hội. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn am hiểu thực tế, có mối liên hệ và kinh nghiệm phối hợp với các cơ sở giáo dục được tích lũy qua nhiều năm”.

Sau khi sáp nhập, địa bàn hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh được mở rộng, đội ngũ cán bộ có sự tham gia của người từng công tác trong ngành giáo dục ở các địa phương trước đây. Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kiện toàn Ban Chấp hành khóa mới gồm 55 thành viên. Sự tham gia của đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm giúp hội kế thừa những cách làm hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp trong triển khai công tác khuyến học tại cơ sở.

Với người từng có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục như ông Ninh Thành Viên và bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ở vai trò mới, họ tiếp tục góp sức chăm lo cho người học, khuyến khích tinh thần hiếu học và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.