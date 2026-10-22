Tiếp nối hành trình đưa pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức đã góp phần đưa pháp luật từ sân chơi kiến thức đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người trẻ thực hành và lan tỏa thói quen tiết kiệm năng lượng

Tháng 10/2025, trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức được phát động lần đầu tiên tại Trường Đại học Điện lực thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu là đại diện của Bộ Công Thương; các cơ quan, ban, ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng các cơ quan truyền thông báo chí.

Cuộc thi do Bộ Công Thương tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của công chúng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như lan toả các kết quả, mô hình, giải pháp… sử dụng năng lượng bền vững, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Từ hàng chục nghìn lượt người tham gia Vòng Sơ khảo, qua quá trình tập huấn và tuyển chọn, 5 đội thi xuất sắc nhất gồm: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Điện lực, và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã bước vào Vòng Chung kết, tranh tài trực tiếp trước sự chứng kiến và cổ vũ của gần 800 đại biểu, cán bộ, sinh viên tại Hà Nội.

Từ hàng chục nghìn lượt người tham gia Vòng Sơ khảo, qua quá trình tập huấn và tuyển chọn, 5 đội thi xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết

Tại Vòng chung kết Cuộc thi, 05 đội thi đã thể hiện hiểu biết kiến thức pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm thông qua các tình huống đời thường như: doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiết kiệm điện trong gia đình, sử dụng năng lượng trong tòa nhà cho thuê… Các đội thi cũng thể hiện khả năng xây dựng ý trưởng tuyên truyền, xử lý tình huống, năng khiếu nghệ thuật trước Ban Giám khảo và khán giả thông qua 03 phần thi: Tài năng; Kiến thức và Xử lý tình huống.

Tháng 11/2026, 5 đội thi xuất sắc nhất gồm: Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Điện lực, và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã bước vào Vòng Chung kết, tranh tài trực tiếp trước sự chứng kiến và cổ vũ của gần 800 đại biểu, cán bộ, sinh viên tại Hà Nội

Kết quả Vòng Chung kết, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Giải Nhì cho đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giải Ba cho đội Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; và 02 giải Khuyến khích cho đội Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Điện lực.

Sau gần 2 tháng triển khai, Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần đầu tiên tổ chức đã hoàn thiện 03 nội dung gồm: Vòng sơ khảo trực tuyến; Vòng Tập huấn; và Vòng Chung kết. Trong đó, Vòng sơ khảo trực tuyến đã thu hút gần 152 ngàn lượt, hơn 35 ngàn người đến từ 900 đơn vị trên cả nước tham gia. Hơn 60% bài thi trắc nghiệm đạt mức độ hiểu biết khá, và 32% đạt mức độ hiểu biết sâu về kiến thức pháp luật thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. 50 trường đại học, cao đẳng, tập đoàn và doanh nghiệp là những đơn vị được tập trung triển khai, từ đó lan tỏa Cuộc thi tới sinh viên, đoàn viên thanh niên, người lao động, khuyến khích tham gia và hưởng ứng các hoạt động của Cuộc thi. Cuộc thi cũng được lan tỏa mạnh mẽ trên các kênh truyền thông và được phát động rộng khắp tại các cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh trên khắp cả nước.

Kết quả Vòng Chung kết, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Giải Nhì cho đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giải Ba cho đội Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; và 02 giải Khuyến khích cho đội Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Điện lực

Đánh giá cao về hiệu ứng lan tỏa của Cuộc thi, ông Nguyễn Phương Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI cho rằng những hoạt động này của Bộ Công Thương đã đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, hấp dẫn, sáng tạo và hiệu quả phổ cập rộng và sâu. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của công chúng, đặc biệt là là đối tượng trẻ, lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh.

Theo ông Nguyễn Phương Tuấn, Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đưa kiến thức, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào đời sống. Những tình huống pháp luật được thể hiện một cách sống động, gần gũi góp phần giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm chung trong việc bảo vệ nguồn năng lượng của đất nước. Cuộc thi đã góp phần đưa pháp luật về sử dụng năng lượng đến gần hơn với người dân, tạo nền tảng cho sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động.

Lễ phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 do Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng 23/10/2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Tiếp nối những thành công của mùa đầu tiên, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tiếp tục tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, hứa hẹn sẽ mang đến sân chơi bổ ích, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên, sinh viên, người lao động và cộng đồng.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 được triển khai qua Vòng Sơ khảo, Vòng Tập huấn và Vòng Chung kết, tập trung vào tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng các tình huống về áp dụng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cuộc sống.

Vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của 3 - 5 đội thi được Ban Tổ chức và chuyên gia lựa chọn từ các đội thi có kết quả tốt nhất ở Vòng Sơ khảo.

Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra vào 8h00 sáng ngày 23/10/2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội, với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Công Thương; các cơ quan ban ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.