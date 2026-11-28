TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Văn Bốn

Gian nan hành trình tìm kiếm đồng đội

Đằng sau mỗi phần hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là hành trình tìm kiếm đầy gian nan của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Trong đó, Đội Tìm kiếm - Quy tập HCLS (Đội 192) ngày đêm bám sát địa bàn, tổ chức tìm kiếm tại Lào và các địa phương trong nước.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 chia sẻ: “Địa bàn tìm kiếm của anh em rất rộng, từ những vùng núi sâu, biên giới nước bạn Lào đến các khu vực rừng núi, sông suối, thung lũng hiểm trở trong nước. Thời tiết khắc nghiệt, nhưng anh em chưa từng chùn bước. Nhiều thông tin mộ chí không còn rõ tọa độ, anh em phải kiên trì lội suối, băng rừng, dò dẫm từng tấc đất, đối chiếu từng trang hồi ký cũ kỹ của cựu chiến binh. Chỉ cần nghe có một chút hy vọng về vị trí chôn cất đồng đội là anh em lập tức lên đường, dù địa hình có khó khăn đến đâu”.

Với những người lính trực tiếp làm nhiệm vụ, mỗi lần tìm thấy hài cốt đồng đội là một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. Trung tá Nguyễn Tiến Thành, cán bộ Đội 192 tâm sự: “Ban đầu khi mới vào đội, thú thật em cũng có những bỡ ngỡ trước áp lực công việc và sự khắc nghiệt của rừng sâu nước độc. Nhưng khi tận tay cầm những kỷ vật sót lại, khi cùng đồng đội cẩn trọng cất bốc từng phần HCLS lên, em cảm nhận sâu sắc sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha anh. Lúc ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến. Trách nhiệm lớn nhất của chúng em lúc này là làm sao thật cẩn trọng, tỉ mỉ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào để đưa các bác, các anh sớm về lại với nghĩa trang quê hương”.

Trong giai đoạn 1, thành phố đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đạt nhiều kết quả trong công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính HCLS. Tại 61 nghĩa trang với 12.969 phần mộ, thành phố đã hoàn thành việc khai quật 7.282/7.282 mộ (đạt 100%), bàn giao mẫu sinh phẩm cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, về đích sớm trước 8 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt 98,75%, vượt 28,75% chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS trên thực địa chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Khó khăn lớn nhất là nguồn thông tin, hồ sơ lịch sử qua nhiều thập kỷ đã thất lạc; nhiều nhân chứng tuổi cao hoặc qua đời. Trong khi đó, địa hình, địa chất các khu vực chôn cất có nhiều thay đổi do thiên tai và quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ hoạt động trong lòng địch thời kỳ trước năm 1975 hy sinh không có di vật, quân phục nên việc xác minh, định vị nơi an táng gặp nhiều trở ngại.

Chủ động xác minh thông tin

Bước sang giai đoạn 2, các lực lượng xác định phải đổi mới phương pháp, chủ động rà soát, thu thập và xử lý thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: “Xác định tìm kiếm, quy tập HCLS là mệnh lệnh từ trái tim, là vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng của người lính, chúng tôi sẽ phát huy tối đa vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng thời, đổi mới phương pháp thu thập, xử lý thông tin, chuyển từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin”; bám sát phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng như nước bạn Lào để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc”.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế. Mục tiêu đặt ra là không để một gia đình liệt sĩ nào mất hy vọng tìm lại người thân.

“Trong giai đoạn 2, các cấp, các ngành, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng cả tâm sức và trí lực; áp dụng đồng bộ các giải pháp đột phá, bám sát thực địa, làm đến đâu chắc đến đó nhưng phải khẩn trương, hiệu quả. Thành phố cam kết sẽ bảo đảm đầy đủ các điều kiện tốt nhất về vật chất, phương tiện, chế độ chính sách để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mục tiêu đã đề ra, đáp ứng trọn vẹn niềm mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Những ngày đầu triển khai giai đoạn 2, công tác tìm kiếm đã ghi nhận kết quả tích cực. Các lực lượng đã tìm thấy 7 HCLS ở nước bạn Lào và 2 HCLS trên địa bàn TP. Huế. Mỗi phần hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng để các gia đình sớm biết nơi an nghỉ của người thân, khép lại những năm tháng mỏi mòn chờ đợi.

Nhiều nguồn tin về vị trí chôn cất liệt sĩ được xác minh Đến nay, các lực lượng chuyên trách đã tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến 978 HCLS. Trong đó, nổi bật là phường Phong Điền có 7 thông tin, liên quan hơn 176 HCLS; xã Phú Lộc có 4 thông tin, liên quan 196 HCLS; xã Bình Điền có 3 thông tin, liên quan 84 HCLS; phường Phú Xuân có 2 thông tin, liên quan khoảng 33 - 35 HCLS; phường Thủy Xuân có 1 thông tin, liên quan 55 HCLS và xã A Lưới 5 có 3 thông tin, liên quan khoảng 102 - 122 HCLS… Đây là những nguồn tin đã được lực lượng chuyên trách khảo sát, xác minh cụ thể, phục vụ công tác xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập.