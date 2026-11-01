Tiếp nối hành trình chinh phục đỉnh Olympia của học sinh Thủ đô

Học sinh Hà Nội lần thứ hai liên tiếp vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: BTC

Chiến thắng nối dài thành tích của học sinh Thủ đô, khi Hà Nội có nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Olympia năm thứ hai liên tiếp. Niềm vui lan tỏa tới điểm cầu Bảo tàng Hà Nội, nơi thầy cô, bạn bè, người thân đến cổ vũ em.

Bản lĩnh của nhà leo núi chuyên Sử

Sáng 1-11, tại trường quay S4, Đài Truyền hình Việt Nam, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Huy Quang Minh, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Trần Võ Gia Bảo, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) và Lý Thái Dương, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Thầy cô giáo, người thân và bạn bè cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CTV

Cùng với trường quay, bốn điểm cầu tại Phú Thọ, Hưng Yên, Khánh Hòa và Hà Nội đồng loạt kết nối, tạo nên không khí cổ vũ sôi nổi.

Tại Bảo tàng Hà Nội, hàng nghìn thầy cô, học sinh, người thân và khán giả có mặt từ sớm, mang theo cờ hoa, băng rôn tiếp sức cho đại diện Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng có mặt tại điểm cầu, cùng cổ vũ, động viên nhà leo núi của thành phố.

Bước vào cuộc tranh tài, Anh Đức cho thấy sự tự tin và khả năng nắm bắt cơ hội. Ở phần Khởi động, nam sinh đạt 80 điểm, chỉ kém Thái Dương 5 điểm. Sang phần Vượt chướng ngại vật, dù Gia Bảo nhanh chóng tìm ra từ khóa “Tự học”, Anh Đức vẫn duy trì thế bám đuổi với 90 điểm.

Bước ngoặt đến ở phần Tăng tốc. Với khả năng xử lý nhanh các câu hỏi, Anh Đức liên tục cải thiện điểm số, vượt lên dẫn đầu với 190 điểm sau bốn câu hỏi. Trong khi đó, Gia Bảo có 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh có 130 điểm. Lợi thế này giúp nam sinh Hà Nội bước vào phần thi Về đích với tâm thế chủ động.

Ở lượt thi cuối cùng, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Dù chưa có đáp án đúng ở hai câu đầu thuộc lĩnh vực Toán học và kiến thức về chỉ số AQI, nam sinh vẫn bình tĩnh chờ cơ hội. Tại câu hỏi cuối thuộc lĩnh vực Văn học, Anh Đức chọn ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án “Nguyễn Tuân” chính xác, giành thêm 40 điểm. Màn bứt phá ở thời điểm quyết định giúp em bảo toàn lợi thế và giành ngôi quán quân.

Kết quả chung cuộc, giải Nhì thuộc về Nguyễn Huy Quang Minh; hai giải Ba thuộc về Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương. Đoàn Lê Anh Đức trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chiến thắng tại chung kết là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập và chinh phục tri thức của nam sinh chuyên Sử. Trước đó, Anh Đức từng về nhì cuộc thi Tuần với 230 điểm, sau đó bứt phá giành 330 điểm ở cuộc thi Tháng. Tại cuộc thi Quý IV, dù khởi đầu với 40 điểm, em nhanh chóng vươn lên nhờ giải đúng từ khóa “Đông A” ở phần Vượt chướng ngại vật và tận dụng cơ hội ở phần Về đích để giành chiến thắng với 220 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức tự tin thể hiện ở các phần thi. Ảnh: BTC

Trong học tập, Anh Đức có nhiều thành tích nổi bật ở môn Lịch sử. Em từng giành giải Nhất học sinh giỏi thành phố năm học 2022-2023, hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp quận.

Năm học 2025-2026, nam sinh giành giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Lịch sử, giải Ba kỳ thi Olympic môn Lịch sử do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Em còn từng đoạt giải Vàng môn Khoa học tại kỳ thi ASMO năm 2021, giải Bạc môn Toán tại kỳ thi PHIMO năm học 2021-2022.

Bên cạnh thế mạnh ở các môn khoa học xã hội, Anh Đức còn có khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia. Tại cuộc thi Tuần, em từng thể hiện một số trích đoạn quốc ca Cuba, Angola, Ấn Độ, Sri Lanka và Maldives. Sự hiểu biết rộng cùng nét cá tính riêng giúp nam sinh tạo dấu ấn với khán giả Olympia.

Niềm tự hào của thầy cô và học sinh Thủ đô

Khoảnh khắc Đoàn Lê Anh Đức được xướng tên ở vị trí cao nhất đã mang lại niềm vui, sự tự hào với thầy cô, bạn bè và người thân tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội.

Với nhà trường, chiến thắng này càng có ý nghĩa khi đây là năm thứ hai liên tiếp học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cùng các thầy cô giáo, học sinh cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CTV

Chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, trực tiếp có mặt tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội, ông rất vui và tự hào trước màn thể hiện của các thí sinh. Ông ấn tượng với những câu trả lời nhanh nhạy, kiến thức và bản lĩnh của cả bốn “nhà leo núi”, trong đó có đại diện học sinh Thủ đô là em Đoàn Lê Anh Đức.

Theo ông Phạm Quốc Toản, Anh Đức đã trải qua các phần thi tự tin, thể hiện tốt năng lực và giành chiến thắng thuyết phục. Thành tích này không chỉ là niềm vui của cá nhân học sinh, gia đình và nhà trường mà còn là niềm tự hào của ngành Giáo dục Thủ đô. Đặc biệt, việc Hà Nội có học sinh giành vòng nguyệt quế năm thứ hai liên tiếp cho thấy sự tiếp nối thành tích đáng ghi nhận tại sân chơi trí tuệ dành cho học sinh phổ thông. Hà Nội sẽ tổ chức vinh danh, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc này.

Chia sẻ niềm vui khi học sinh của trường giành ngôi vô địch, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết không khí tại trường quay và các điểm cổ vũ như vỡ òa khi Anh Đức được xướng tên. Thầy cô, học sinh nhà trường rất vui, tự hào và có lúc chưa dám tin rằng trường tiếp tục có học sinh giành vòng nguyệt quế trong hai năm liên tiếp.

Theo bà Trần Thùy Dương, bước vào trận chung kết năm nay, Anh Đức cũng mang theo không ít áp lực từ thành tích của thế hệ học sinh đi trước. Tuy nhiên, qua từng phần thi, em thể hiện sự tự tin, bình tĩnh và tiến bộ hơn so với những lần tranh tài trước. Đặc biệt, ở những thời điểm cần quyết định, Anh Đức biết tận dụng cơ hội, mạnh dạn đưa ra đáp án và giữ được sự tập trung cho đến cuối cuộc thi.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng bày tỏ niềm tự hào về học sinh của trường. Anh Đức là học sinh yêu thích các môn khoa học xã hội như Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý. Thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập, tích lũy kiến thức và sự nỗ lực của em. Bà Trần Thùy Dương cũng đánh giá cao tinh thần của các thí sinh còn lại, bởi mỗi nhà leo núi đều đã có những phần thi đáng nhớ, mang đến một trận chung kết nhiều cảm xúc.

Năm 2025, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam từng giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Chiến thắng của Anh Đức tiếp tục nối dài thành tích ấy, giúp vòng nguyệt quế ở lại với học sinh Thủ đô trong hai mùa giải liên tiếp. Đây không chỉ là niềm vui của một cá nhân mà còn là sự động viên đối với thầy cô, học sinh nhà trường trong hành trình học tập, phát triển năng lực và chinh phục những sân chơi trí tuệ.