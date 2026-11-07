Tiếp nối hành trình 60 năm thắp lửa truyền thống

Trong dòng chảy lịch sử văn hóa ấy, Trường THPT Nguyên Bình đã hình thành, phát triển và trở thành một trong những địa chỉ giáo dục đáng tin cậy đối với sự phát triển nguồn nhân lực của địa phương. 60 năm nhìn lại, hành trình của nhà trường không chỉ là quá trình xây dựng một cơ sở giáo dục phổ thông mà còn là hành trình bền bỉ thắp lên ngọn lửa tri thức, hun đúc ý chí vươn lên và bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho nhiều thế hệ học sinh nơi vùng đất cách mạng.

Trường THPT Nguyên Bình được thành lập năm 1966, trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh, điều kiện kinh tế - xã hội vô cùng khó khăn. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất của nhà trường còn đơn sơ, đội ngũ giáo viên ít, có nhiều thầy cô từ miền xuôi tình nguyện lên công tác, học sinh phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, điều kiện học tập còn hạn chế. Con đường đến lớp của nhiều học sinh là những chặng đường vượt núi, bằng rừng.

Nhưng chính trong hoàn cảnh gian khó ấy, những giá trị bền vững của nhà trường được hình thành. Các thế hệ thầy cô giáo mang theo nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu nghề để gieo những hạt giống trị thức đầu tiên trên mảnh đất này. Các thế hệ học sinh, bằng ý chí và nghị lực đã vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong học tập. Từ đó, một truyền thống tốt đẹp dần được vun đắp - truyền thống của tinh thần vượt khó, của ý chí học tập, của trách nhiệm với cộng đồng và quê hương. Trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, từ thời kỳ chiến tranh, những năm tháng bao cấp đến giai đoạn đổi mới và hội nhập, nhà trường luôn kiên định với sứ mệnh giáo dục con người toàn diện. Các thế hệ thầy và trò bền bỉ xây dựng một môi trường giáo dục dựa trên những giá trị cốt lõi “Dân chủ - Kỷ cương - Tỉnh thương - Trách nhiệm”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà trở thành nền tảng văn hóa của nhà trường, là hành trang tinh thần để các thế hệ học sinh trưởng thành.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, cùng với sự đổi mới mạnh mẽ của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trường THPT Nguyên Bình có những bước chuyển mình tích cực. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT, cùng với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, trường từng bước được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, củng cố đội ngũ, đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học.

Trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống và giáo dục trải nghiệm, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, thầy trò nhà trường tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành và địa phương, không ngừng nỗ lực năng cao chất lượng dạy và học, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của tỉnh. Một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường là năm 2011 vinh dự trở thành trường THPT đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đó là sự ghi nhận những nỗ lực của nhiều thế hệ, cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục ngày càng chất lượng.

Phát huy truyền thống ấy, trong những năm tiếp theo, nhà trường liên tục đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liền trường được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến; năm học 2016 - 2017 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đội ngũ nhà giáo ngày càng trưởng thành cả về chuyên môn, nghiệp vụ và tâm huyết nghề nghiệp; nhiều giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giáo viên dạy giỏi, được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đội ngũ nhà giáo ngày càng được chuẩn hóa và phát triển vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, hiện 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không ngừng được nâng lên. Nhiều năm gần đây, tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi luôn trên 75%; tỷ lệ học sinh hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 95%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt trên 99%; nhiều học sinh thường xuyên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật, Hội khỏe Phù Đổng và các hoạt động giáo dục khác của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026.

Truyền thống 60 năm của Trường THPT Nguyên Bình là niềm tự hào của riêng nhà trường, một phần đáng trân trọng trong hành trình phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh. Những thành quả mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được góp phần quan trọng vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, khẳng định vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững vùng cao.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả chủ trương về đột phá phát triển GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, triển khai đồng bộ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, tâm huyết với nghề, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, từng bước nâng cao chất lượng quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục.

Trong định hướng chung đó, Trường THPT Nguyên Bình tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, giàu tâm huyết, tăng cường giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy khát vọng học tập, khát vọng cống hiến trong mỗi học sinh. Mỗi thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục phát huy vai trò là người truyền lửa tri thức, là tấm gương về đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm; mỗi học sinh cần nuôi dưỡng ước mơ, ý chí và khát vọng vươn lên bằng tri thức để từ mái trường này tiếp tục trưởng thành, góp sức xây dụng quê hương Nguyên Bình ngày càng phát triển.

60 năm là chặng đường đáng tự hào, đồng thời cũng là điểm khởi đầu cho những bước phát triển mới. Với nền tảng truyền thống tốt đẹp đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, sự đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, Trường THPT Nguyên Bình tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh, góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, có bản lĩnh và có khát vọng công hiến cho quê hương, đất nước.