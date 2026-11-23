Không chỉ tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, tuổi trẻ Khánh Hòa còn chủ động quảng bá, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Chương trình “Sắc màu văn hóa thanh niên Khánh Hòa” năm 2026 do Tỉnh đoàn tổ chức ngày 21-11 với chủ đề “Tôi là Đại sứ văn hóa Khánh Hòa” đã khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa quê hương.

Trải nghiệm để thêm yêu văn hóa quê hương

Trong không gian Bảo tàng tỉnh (cơ sở 2, phường Phan Rang), chương trình “Sắc màu văn hóa thanh niên Khánh Hòa” năm 2026 mang đến một hành trình khám phá văn hóa sinh động. Không chỉ tham quan, tìm hiểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm các nghề thủ công, nhạc cụ dân tộc và khám phá những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các bạn trẻ thích thú nhận “Hộ chiếu Đại sứ văn hóa Khánh Hòa”.

Điểm nhấn của chương trình là hành trình “Đại sứ văn hóa Khánh Hòa” với 10 trạm trải nghiệm. Mỗi người tham gia được trao một cuốn “Hộ chiếu Đại sứ văn hóa Khánh Hòa”, tự lựa chọn các trạm khám phá, thực hiện nhiệm vụ và nhận dấu xác nhận sau khi hoàn thành. 300 người đầu tiên hoàn thành đầy đủ 10 trạm được trao huy hiệu “Đại sứ văn hóa Khánh Hòa”. Cách tổ chức mới mẻ đã khơi gợi sự tò mò, thích thú và tinh thần khám phá của người trẻ. Tại trạm “Hồn tre nứa”, nghề đan lát truyền thống của đồng bào Raglai được giới thiệu qua những nguyên liệu, công cụ và kỹ thuật đan gắn bó với đời sống cộng đồng. Trạm “Sợi chỉ văn hóa” đưa người tham gia đến gần hơn với nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, tìm hiểu ý nghĩa những hoa văn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, trạm “Âm vang đại ngàn” giới thiệu tiếng đàn đá Raglai; trạm “Bàn tay nghệ nhân gốm Chăm” mở ra cơ hội trải nghiệm kỹ thuật tạo hình gốm Bàu Trúc. Mỗi trạm không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gợi mở những câu chuyện về con người, đời sống và chiều sâu văn hóa của từng cộng đồng.

Tham gia hành trình trải nghiệm, em Nguyễn Ngọc Mai - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, hào hứng chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở vùng đất có những làng nghề truyền thống nổi tiếng như gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, em đã có dịp tham quan, tìm hiểu từ trước. Tuy nhiên, khi tham gia ngày hội, được trải nghiệm nhiều loại hình văn hóa khác nhau, em càng hiểu rằng mỗi sản phẩm, mỗi nghề truyền thống đều chứa đựng những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo em, người trẻ không chỉ cần biết và tự hào về văn hóa quê hương mà còn phải góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị ấy, nhất là thông qua mạng xã hội và các hoạt động cộng đồng”.

Từ những trải nghiệm gần gũi ấy, tình yêu văn hóa được bồi đắp bằng sự hiểu biết và cảm nhận của chính người tham gia. Đó cũng là ý nghĩa của thông điệp “Mỗi trạm một trải nghiệm - Mỗi dấu ấn một câu chuyện - Mỗi đoàn viên một đại sứ” mà chương trình hướng đến.

Gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, chương trình còn gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với khởi nghiệp thông qua Hội chợ kết nối, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những sản phẩm được hình thành từ nguồn nguyên liệu địa phương, tri thức bản địa và sự sáng tạo của người trẻ có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp và các nhà phân phối.

Mang sản phẩm xáo tam phân đến giới thiệu tại chương trình, chị Huỳnh Thị Hoàng Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh Hòa chia sẻ: “Xáo tam phân là sản phẩm gắn với lợi thế của địa phương. Tham gia ngày hội, chúng tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm đến nhiều người hơn, đồng thời kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên học hỏi cách quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ và phát huy thế mạnh quê hương. Khi người trẻ biết trân trọng những giá trị sẵn có, chủ động sáng tạo và tìm hướng phát triển phù hợp, mỗi sản phẩm địa phương cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa”.

Đáng chú ý, công trình “Bản đồ số khởi nghiệp thanh niên tỉnh Khánh Hòa” do Công ty TNHH TVC Digital Media phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng được giới thiệu tại chương trình. Nền tảng này giúp người dân, doanh nghiệp và đối tác dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin về các mô hình, sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp của thanh niên, qua đó mở rộng khả năng quảng bá, kết nối thị trường, nhất là những sản phẩm mang dấu ấn văn hóa và lợi thế đặc trưng của địa phương.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Mỗi bạn trẻ không chỉ là người tiếp nhận, thụ hưởng văn hóa mà còn có thể trở thành một đại sứ, chủ động tìm hiểu, thực hành, sáng tạo và lan tỏa những nét đẹp văn hóa đến cộng đồng. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, kết nối nghệ nhân với thanh niên; đồng thời hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp gắn với bản sắc văn hóa địa phương, góp phần để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển”.

Ngày hội khép lại, nhưng hành trình làm đại sứ văn hóa của người trẻ vẫn tiếp tục trong mỗi câu chuyện được kể, mỗi nghề truyền thống được học hỏi, mỗi sản phẩm bản địa được giới thiệu, để các giá trị văn hóa quê hương được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống hôm nay.