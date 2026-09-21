Tiếp nối giá trị Việt trong môi trường đa văn hóa ở Đức

Tiết mục múa "Lồng đèn Trung Thu và trăng tròn tròn." (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Khoảng 600 kiều bào Việt Nam thuộc nhiều thế hệ cùng đông đảo bạn bè Đức quan tâm đến văn hóa Việt Nam đã tham dự chương trình Tết Trung Thu 2026, vừa được Hội Người Việt Nam tại Dresden tổ chức, tạo nên một ngày hội đậm không khí truyền thống và gắn kết cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chương trình thu hút đông đảo các gia đình người Việt tại Dresden và các khu vực lân cận, với nhiều hoạt động dành cho trẻ em và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Mở đầu chương trình là màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng, tái hiện không khí Trung Thu quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Các em nhỏ sau đó được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ với những bài hát, điệu múa về Trung Thu do thanh thiếu niên trong cộng đồng biểu diễn.

Không khí ngày hội càng sôi nổi với các trò chơi dành cho trẻ em cùng sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội. Đặc biệt, hội Tết Trung Thu còn có cả khu vực hướng dẫn các em nhỏ làm tò he, một loại đồ chơi dân gian truyền thống Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp để các em vui chơi, mà còn giúp những nét văn hóa quen thuộc của Tết Trung Thu Việt Nam được truyền lại cho thế hệ sinh ra và lớn lên tại Đức.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Xuân Lâm - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Dresden - cho rằng việc tổ chức Trung Thu cho thiếu nhi không chỉ nhằm mang đến một ngày hội vui tươi, những chiếc đèn ông sao hay những phần quà, mà quan trọng hơn là tạo cho các em những ký ức đẹp về gia đình, cộng đồng và quê hương Việt Nam.

Theo ông Bùi Xuân Lâm, dù sinh ra và lớn lên tại Đức hay ở bất cứ nơi đâu, các cháu cần được khuyến khích yêu tiếng Việt, trân trọng nguồn cội và tự hào về những nét đẹp văn hóa của dân tộc. Trung Thu vì thế không chỉ là ngày hội dành cho trẻ em, mà còn là dịp để các thế hệ người Việt gặp gỡ, gần gũi và cùng nhau gìn giữ, truyền lại những giá trị văn hóa của quê hương cho thế hệ sau.

Ông Bùi Xuân Lâm đánh giá sự chung tay của cả cộng đồng là yếu tố quan trọng để tạo nên một ngày hội đáng nhớ cho các em nhỏ.

Tết Trung Thu không thể thiếu bánh nướng bánh dẻo. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Một điểm đáng chú ý của chương trình là hoạt động biểu dương, khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập, văn hóa và thể thao nhằm góp phần khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập, đồng thời cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

Bên cạnh sự tham gia của đông đảo kiều bào Việt Nam, chương trình còn có sự hiện diện của nhiều bạn bè Đức quan tâm đến văn hóa Việt Nam. Sự giao lưu giữa người Việt và người Đức trong một không gian văn hóa truyền thống góp phần giới thiệu những nét đẹp của Tết Trung Thu Việt Nam tới công chúng sở tại, đồng thời tạo thêm không gian kết nối giữa cộng đồng người Việt với xã hội Đức.

Tại hội Tết Trung Thu, khách tham dự cũng có dịp được thưởng thức nhiều món ăn và các loại bánh truyền thống Việt Nam, trong đó không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo. Các em nhỏ cũng được Ban tổ chức tặng nhiều phần quà Trung Thu với những chiếc đèn lồng xinh xắn và được cùng nhau tham gia phá cỗ, rước đèn.

Tết Trung Thu 2026 tại Dresden vì vậy không chỉ là một ngày hội dành cho thiếu nhi, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt cùng nhìn lại và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống trong môi trường đa văn hóa, góp phần giữ gìn bản sắc Việt Nam trên đất Đức./.