Tiếp nối giá trị Hiến pháp 1946, trọn vẹn trách nhiệm trước Nhân dân

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng NGUYỄN THỊ VIỆT NGA:

Mỗi quy định pháp luật phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân

Nhìn lại Hiến pháp năm 1946 là nhìn lại một lựa chọn có ý nghĩa nền tảng: ngay sau khi giành độc lập, giữa muôn vàn khó khăn, nhà nước ta đã đặc biệt coi trọng việc xây dựng Hiến pháp, xác lập quyền làm chủ của nhân dân. Ngày 9/11/1946, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, mở đầu lịch sử lập hiến của nước Việt Nam độc lập.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng). Ảnh: Khánh Duy

Theo tôi, giá trị sâu sắc của Hiến pháp năm 1946 là gắn độc lập dân tộc với quyền làm chủ của nhân dân. Điều 1 khẳng định tất cả quyền bính trong nước thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Đây là sự thay đổi căn bản về địa vị của người dân, từ thân phận bị trị trở thành chủ thể của quyền lực nhà nước.

Tinh thần pháp quyền còn thể hiện qua những quy định về tổ chức, hoạt động của các cơ quan nhà nước, bảo đảm quyền bào chữa và nguyên tắc thẩm phán chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử. Những tư tưởng tiến bộ ấy đã đặt nền móng quan trọng cho quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở nước ta.

80 năm sau, những giá trị đó vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi quyết sách phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, mỗi quy định pháp luật phải hướng đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, trọng trách của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phải được thể hiện bằng những quyết sách vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của đất nước. Mỗi ĐBQH phải gắn bó với cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời đặt lợi ích chung của đất nước lên trên hết.

Theo tôi, để thực hiện yêu cầu đó, đại biểu phải chủ động nắm bắt thực tiễn, nhất là ở những nơi còn nhiều khó khăn, quan tâm đến các nhóm người ít có điều kiện bày tỏ nguyện vọng. Việc tiếp nhận kiến nghị phải gắn với theo dõi, giám sát kết quả giải quyết và thông tin trở lại để cử tri biết ý kiến của mình đã được xem xét, xử lý ra sao.

Trong hoạt động lập pháp, mỗi đại biểu phải nghiên cứu kỹ các dự án luật, chủ động phát hiện những bất cập, rào cản từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với đó, đại biểu phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích, biết lắng nghe ý kiến chuyên gia, đối thoại và kiểm chứng thông tin, đồng thời giữ gìn phẩm chất, sự liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ.

Với cá nhân tôi, tiếp nối truyền thống của Quốc hội là không ngừng nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của người đại biểu, đáp lại niềm tin của cử tri bằng những hành động và kết quả thiết thực.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ ĐÀO CHÍ NGHĨA:

Kế thừa giá trị Hiến pháp 1946, lấy quyền và lợi ích của nhân dân làm thước đo

Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, thể hiện tầm nhìn chính trị, tư tưởng dân chủ và tư duy pháp quyền tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các ĐBQH khóa I.

Giá trị nền tảng của Hiến pháp năm 1946 là khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, xác lập địa vị làm chủ của nhân dân và những nguyên tắc cơ bản về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Những tư tưởng tiến bộ ấy đã được kế thừa, bổ sung và phát triển qua các bản Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và 2013.

ĐBQH Đào Chí Nghĩa (TP. Cần Thơ). Ảnh Hồ Long

80 năm sau dấu mốc lập hiến đầu tiên, trách nhiệm của Quốc hội hôm nay là tiếp tục phát huy những giá trị ấy thông qua chất lượng lập pháp, hiệu quả giám sát và những quyết sách vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tôi đặc biệt tâm đắc với yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường sự gắn bó giữa ĐBQH với cử tri. Theo tôi, đây là yêu cầu cốt lõi đối với người đại biểu dân cử, trước hết thể hiện ở tinh thần gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với những vấn đề người dân quan tâm.

Để làm được điều đó, cần đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, đa dạng hình thức, tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm đối tượng để kịp thời nắm bắt những khó khăn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh và bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

Quan trọng hơn, ĐBQH không chỉ lắng nghe, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn phải theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị. Lắng nghe phải đi đôi với hành động, giám sát phải hướng đến kết quả thực chất. Đồng thời, mỗi đại biểu cần có bản lĩnh, chính kiến và tư duy toàn diện khi xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tôi cho rằng, niềm tin của cử tri phải được củng cố bằng hành động và kết quả thực chất trong suốt nhiệm kỳ. Mỗi đại biểu cần không ngừng nâng cao năng lực, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân và thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân.

ĐBQH tỉnh Hưng Yên NGUYỄN THỊ THANH BÌNH:

Tiếp nối tinh thần kiến quốc, kiến tạo thể chế cho phát triển

Lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên, tôi thực sự xúc động, tự hào và được truyền cảm hứng sâu sắc. Bài phát biểu khẳng định những giá trị trường tồn của Hiến pháp năm 1946, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với Quốc hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên). Ảnh: Phạm Thắng

Thông điệp đọng lại sâu sắc nhất trong tôi là sự tiếp nối di sản lập hiến bằng hành động và kết quả cụ thể. Tinh thần kiến quốc của Hiến pháp năm 1946 cần được phát huy bằng tinh thần kiến tạo phát triển trong hoạt động lập hiến, lập pháp hôm nay. Định hướng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013 mà Tổng Bí thư nhấn mạnh cũng chính là sự tiếp nối tinh thần ấy.

Tôi đặc biệt ghi nhớ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, khuyến khích đổi mới sáng tạo, không tạo ra những rào cản bất hợp lý đối với phát triển. Đây không chỉ là định hướng quan trọng đối với Quốc hội mà còn thôi thúc mỗi đại biểu phải chủ động hơn trong nghiên cứu, đóng góp chính sách, để pháp luật thực sự trở thành động lực khơi thông nguồn lực và phục vụ nhân dân.

Là ĐBQH, đồng thời có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực năng lượng, tôi càng thấm thía ý nghĩa của thông điệp ấy. An ninh năng lượng không chỉ là nền tảng của tăng trưởng và năng lực tự chủ quốc gia, mà còn gắn trực tiếp với đời sống, sinh kế và cơ hội phát triển của người dân. Chính sách năng lượng cần bảo đảm nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo vệ môi trường và lợi ích của các thế hệ tương lai.

Từ thực tiễn, tôi nhận thấy trách nhiệm lập pháp không chỉ là tháo gỡ những vướng mắc trước mắt mà còn phải kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, khả thi, khơi thông nguồn lực đầu tư và bảo đảm hiệu quả thực thi. Thước đo cuối cùng của chính sách phải là lợi ích thiết thực mà người dân được thụ hưởng và những giá trị bền vững mang lại cho đất nước.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp thêm cho tôi niềm tin và ý thức trách nhiệm trong việc lắng nghe thực tiễn, đóng góp vào quá trình hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật và giám sát việc thực thi. Tôi tin rằng, tiếp nối xứng đáng di sản Hiến pháp năm 1946 chính là xây dựng nền tảng hiến định vững chắc, hệ thống pháp luật kiến tạo phát triển và những quyết sách vì lợi ích của nhân dân, vì tương lai bền vững của đất nước.