Nhà giáo - học giả Trần Đình Hượu và di sản học thuật

Nhà giáo Ưu tú, học giả Trần Đình Hượu (1926–1995) quê ở Thanh Chương, Nghệ An, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống Nho học. Từ năm 1963 đến năm 1995, ông gắn bó với Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tọa đàm khoa học Học giả Trần Đình Hượu: Cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp học thuật

Hơn ba thập niên nghiên cứu và giảng dạy, học giả Trần Đình Hượu để lại những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng phương Đông, Nho giáo, văn hóa và văn học Việt Nam trung cận đại. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 1984, được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1990. Năm 2000, cụm công trình Đến hiện đại từ truyền thống, Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại của ông được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhấn mạnh nét đặc biệt ở học giả Trần Đình Hượu là nền tảng Hán học uyên thâm, tư duy lịch sử sắc sảo, phương pháp nghiên cứu nghiêm cẩn và tinh thần học thuật độc lập. Tri ân ông cũng là khẳng định trách nhiệm của nhà trường trong gìn giữ những giá trị học thuật căn cốt và đào tạo các thế hệ có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm với đất nước.

Trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng, học giả Trần Đình Hượu tiếp cận Nho giáo trong sự vận động của lịch sử và đời sống. Ông khảo sát ảnh hưởng của hệ tư tưởng này đến thiết chế chính trị, cấu trúc gia đình, làng họ, đạo đức xã hội và con người Việt Nam. Cách tiếp cận ấy giúp việc nghiên cứu vượt ra ngoài diễn giải kinh điển hay những đánh giá giản đơn.

Trong lĩnh vực văn học, học giả Trần Đình Hượu nghiên cứu hệ quy chiếu thẩm mỹ Nho gia, các loại hình nhà nho hành đạo, ẩn dật, tài tử; lý giải quá trình hiện đại hóa văn học trong mối liên hệ với những chuyển biến về tư tưởng và văn hóa. Những khảo cứu ấy góp phần làm rõ đặc trưng, sự vận động của văn học dân tộc trong tương quan với khu vực Đông Á.

Bên cạnh di sản nghiên cứu, ảnh hưởng của học giả Trần Đình Hượu còn được tiếp nối qua nhiều thế hệ học trò. Từ giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông góp phần đào tạo, bồi dưỡng những nhà nghiên cứu, nhà giáo và người hoạt động học thuật, trao truyền tinh thần làm việc nghiêm cẩn, độc lập và trách nhiệm.

“Đến hiện đại từ truyền thống”

Mối quan tâm xuyên suốt trong nghiên cứu của học giả Trần Đình Hượu là xuất phát từ thực tiễn, nhận thức thực tiễn và hướng tới giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Với ông, tìm hiểu truyền thống còn là nhận diện những giá trị cần kế thừa, những giới hạn cần vượt qua và điều kiện để xã hội Việt Nam bước vào đời sống hiện đại.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm

Bởi vậy, tư tưởng “đến hiện đại từ truyền thống” vẫn có sức gợi mở khi các vấn đề về bản sắc văn hóa, quan hệ giữa kế thừa và đổi mới tiếp tục được đặt ra. Đọc lại những công trình của học giả Trần Đình Hượu cũng là dịp để nhìn nhận những câu hỏi ấy trong bối cảnh hôm nay.

Theo TS Nguyễn Thị Năm Hoàng, Phó Trưởng khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ấn phẩm Đến hiện đại từ truyền thống tập hợp những công trình nghiên cứu tiêu biểu của học giả Trần Đình Hượu, trong đó có các bản thảo lần đầu được xuất bản, góp phần giới thiệu một cách hệ thống hơn những suy tư, phát hiện và đóng góp học thuật của ông đối với nghiên cứu lịch sử tư tưởng, văn hóa và văn học Việt Nam.

Tại tọa đàm, các nội dung trao đổi tập trung vào những đóng góp của học giả Trần Đình Hượu trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng phương Đông, Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại; đồng thời làm rõ giá trị của tư tưởng “đến hiện đại từ truyền thống” đối với các vấn đề văn hóa, con người và xã hội hiện nay.

Những nội dung về tư tưởng Lão–Trang, Phật giáo Thiền tông, mỹ học Nho gia, văn học giao thời và quá trình hiện đại hóa văn học cũng nằm trong định hướng thảo luận. Qua đối thoại giữa các thế hệ, tọa đàm hướng tới xác định những vấn đề cần tiếp tục khảo cứu, phát triển từ di sản học thuật của ông.

BTC tặng hoa đại diện gia đình nhà giáo - học giả Trần Đình Hượu

Việc nhìn lại những đóng góp của học giả Trần Đình Hượu còn gắn với trách nhiệm kế thừa và phát triển nghiên cứu. Những vấn đề ông đặt ra về lịch sử tư tưởng, bản sắc văn hóa, quan hệ giữa truyền thống và hiện đại tiếp tục là cơ sở để các thế hệ nghiên cứu trao đổi, tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp với thực tiễn.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức cũng giới thiệu ấn phẩm Đến hiện đại từ truyền thống của học giả Trần Đình Hượu thuộc dự án Tùng thư Khoa học xã hội và nhân văn của nhà trường; ra mắt Quỹ phát triển học thuật Trần Đình Hượu.

Quỹ phát triển học thuật Trần Đình Hượu được hình thành từ nguyện vọng của các thế hệ học trò, với sự đồng thuận của gia đình học giả. Quỹ hướng tới hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và trao truyền tri thức, đặc biệt trong các lĩnh vực lịch sử tư tưởng, Nho giáo, văn hóa truyền thống và văn học Việt Nam trung cận đại.