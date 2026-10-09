Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đến tham dự buổi lễ, về phía đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo có TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; cùng đại diện các cơ quan ban ngành TP Hồ Chí Minh.

Về phía PETROVIETNAM có ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; các Thành viên HĐTV Trần Bình Minh, Phạm Tuấn Anh; ông Lê Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các ban chuyên môn, đơn vị thành viên Tập đoàn; các đối tác của PETROVIETNAM/PVU trong và ngoài nước; đông đảo quý thầy cô, phụ huynh và sinh viên PVU.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề PVU 2026: Tiếp nối di sản - Chắp cánh khát vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU nhấn mạnh, năm học 2026-2027 bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện chủ đề năm học của ngành Giáo dục "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", PVU tiếp tục phát huy lợi thế là cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu nằm trong hệ sinh thái của PETROVIETNAM.

Hiệu trưởng PVU, TS Phan Minh Quốc Bình phát biểu tại buổi lễ, khẳng định quyết tâm thực hiện chủ đề năm học "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất".

Trong năm học 2025-2026 vừa qua, PVU tiếp tục duy trì những thành tựu đáng tự hào: giữ vững vị thế dẫn đầu trong kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (xếp thứ 2/208 trường đại học đạt Kiểm định Chất lượng Cơ sở Giáo dục); sở hữu các chương trình đào tạo kỹ sư đạt chuẩn quốc tế ABET. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 100% trong vòng 6 tháng (trong đó 84,1% làm đúng ngành đào tạo).

Đặc biệt, nhà trường ghi dấu ấn với nhiều công trình nghiên cứu, sáng chế quốc tế và trong nước, tiêu biểu như 2 sáng chế đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), đạt giải thưởng tại các diễn đàn đổi mới sáng tạo và cuộc thi quốc tế.

TS Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU trao bằng cho các thạc sĩ.

TS Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU trao bằng cho các kỹ sư.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS Nguyễn Thị Thu Thủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà PVU đạt được trong công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu khoa học và gắn kết doanh nghiệp.

TS Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh định hướng phát triển giáo dục đại học gắn với chuyển dịch năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Bước sang năm học mới 2026-2027 - năm ngành giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, PVU sở hữu lợi thế đặc thù khi nằm trong hệ sinh thái của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng lớn.

Hệ thống công trình, nhà máy, dự án, phòng thí nghiệm và đội ngũ chuyên gia của PETROVIETNAM chính là "không gian học tập và nghiên cứu mở" để PVU phát triển mô hình đại học gắn với doanh nghiệp, đưa người học đến gần hơn với những bài toán thực tiễn của công nghiệp và chuyển dịch năng lượng. Từ đặc thù đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng và định hướng PVU tập trung thực hiện 4 trọng tâm lớn:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng thực chất và dựa trên kết quả đầu ra; tăng cường khối kiến thức STEM, ngoại ngữ, năng lực số, tư duy liên ngành và khả năng thích ứng linh hoạt với công nghệ mới;

Thứ hai, định vị rõ bản sắc và thế mạnh chuyên sâu về dầu khí - năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gắn liền với nhu cầu thực tế của PETROVIETNAM thay vì chạy theo quy mô số lượng;

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh gắn kết giảng viên, sinh viên với các bài toán công nghệ, giải pháp thực tiễn của sản xuất kinh doanh;

Thứ tư, đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, số hóa hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI có trách nhiệm, phát triển môi trường tiếng Anh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Ông Trần Bình Minh khẳng định vai trò của PVU trong chiến lược cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho PETROVIETNAM.

Tại buổi lễ, ông Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể thầy và trò PVU. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh PETROVIETNAM đang mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực năng lượng mới, khí - điện, LNG, năng lượng tái tạo, hydrogen và chuyển đổi số, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết.

Thay mặt lãnh đạo PETROVIETNAM, Thành viên HĐTV Trần Bình Minh đề nghị PVU bám sát chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn, tập trung thực hiện ba trọng tâm: Thứ nhất, gắn chặt đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và các dự án năng lượng mới; Thứ hai, phát huy hiệu quả công tác đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện hữu với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia từ Tập đoàn; Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với việc giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tiễn của sản xuất kinh doanh.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Bình Minh và TS Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU tuyên dương thủ khoa.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh trao khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu.

TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học và bà Trần Thị Ngọc Châu - Thành ủy viên, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Nhà trường đã trao bằng Thạc sĩ cho các học viên cao học và bằng Kỹ sư cho các tân kỹ sư K11. Em Nguyễn Tuấn Vỷ đại diện cho các tân kỹ sư tốt nghiệp - đã xúc động bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, gia đình và lãnh đạo PETROVIETNAM đã luôn đồng hành, dìu dắt các thế hệ sinh viên vượt qua mọi thử thách trên ghế nhà trường.

“Hành trình trưởng thành” của K11 và “Trao truyền thế hệ” cho K15 tại buổi lễ.

Một trong những điểm nhấn truyền thống đầy cảm xúc của buổi lễ là nghi thức "Trao truyền thế hệ", nơi các tân kỹ sư khóa cũ trao lại ngọn đuốc truyền thống - biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của "những người đi tìm lửa" - cho các em tân sinh viên khóa mới (K15).

Các đại biểu cùng thầy trò PVU tại lễ tốt nghiệp năm 2026 và khai giảng năm học 2026-2027.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, PVU đã thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đơn vị gồm Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và T-Soft LLC nhằm thắt chặt hơn nữa mô hình hợp tác "Nhà trường - Doanh nghiệp". Đồng thời, nhà trường đã đón nhận những suất tài trợ học bổng, quỹ phát triển sinh viên và trang thiết bị đào tạo giá trị lớn từ các đơn vị thành viên, đối tác trong và ngoài nước thuộc hệ sinh thái PETROVIETNAM.

Hiệu trưởng PVU Phan Minh Quốc Bình đánh trống khai giảng năm học mới.

Khép lại buổi lễ là tiếng trống khai giảng ngân vang do TS Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng nhà trường đánh lên, chính thức mở ra năm học mới 2026–2027 với khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề "Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất", tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của PVU trong ngôi nhà chung PETROVIETNAM.