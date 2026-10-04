Tiếp nối chặng đường đổi mới, đóng góp cho kinh tế Thủ đô

Ngày 3-10, triều cường dâng cao kết hợp với dòng chảy mạnh đang khiến một số khu vực ven sông, kênh, rạch trên địa bàn xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau) đứng trước nguy cơ sạt lở. Trước thực tế đó, xã Hưng Mỹ, tổ chức ra quân làm bờ kè chống sạt lở bằng các nguyên vật liệu sẵn có.