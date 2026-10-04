Tiếp nối chặng đường đổi mới, đóng góp cho kinh tế Thủ đô
Tối 3/10, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (xã Gia Lâm) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, đồng thời tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt - Nhật 2026. Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tiep-noi-chang-duong-doi-moi-dong-gop-cho-kinh-te-thu-do-420665.htm