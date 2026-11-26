Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila cùng đại diện các ban, bộ, ngành và hơn 150 đại biểu, hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania. (Ảnh: Ngọc Thư)

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa VIII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 Ủy viên.

Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Duy trì mạng lưới kết nối nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác song phương.

Hội tổ chức các đoàn công tác thăm, làm việc tại Romania; hỗ trợ các đoàn cựu lưu học sinh Việt Nam trở lại thăm đất nước, trường học và bạn bè Romania; đồng thời đón tiếp các đoàn doanh nghiệp, văn hóa nghệ thuật và tổ chức hữu nghị Romania sang Việt Nam.

Thông qua mạng lưới đối tác và bạn bè tại Romania, Hội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, quảng bá tiềm năng hợp tác. Các hoạt động giao lưu nhân dân được duy trì thường xuyên, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm gắn bó giữa các thế hệ hội viên, cựu lưu học sinh, chuyên gia và bạn bè hai nước.

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Ngọc Thư)

Một trong những trọng tâm hoạt động của Hội là kết nối cộng đồng cựu lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Romania. Với tình cảm gắn bó sâu sắc dành cho đất nước và con người Romania, lực lượng này tiếp tục đóng góp vào việc duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Hội hỗ trợ kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo của hai nước; thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên. Đáng chú ý, Hội đã góp phần kết nối Đại học Quốc gia Hà Nội với một số trường đại học lớn của Romania, mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang ghi nhận những đóng góp của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Thu Giang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Ngọc Thư)

Mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển mới

Cùng ngày, Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Hội (1991-2026) và chào mừng 108 năm Quốc khánh Romania (1918-2026).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Hồ Quang Lợi gửi lời chúc mừng tới Đại sứ Cristina Romila và qua Đại sứ chuyển lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo, nhân dân Romania.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Hồ Quang Lợi phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Thư)

Ông nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Romania không ngừng được củng cố và phát triển qua nhiều thập niên. Hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam và Romania có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng, đưa quan hệ song phương tiến xa hơn.

Việt Nam có thị trường năng động, vị trí quan trọng tại Đông Nam Á và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp. Trong khi đó, Romania có vị trí chiến lược tại châu Âu cùng thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng, giáo dục và đào tạo. Đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để hai bên tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ngọc Thư)

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước có nền tảng lịch sử sâu sắc, được xây dựng trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau.

Qua nhiều thập niên, mối quan hệ ấy tiếp tục được bồi đắp thông qua đối thoại chính trị, hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế. Đối với Romania, Việt Nam luôn là người bạn thân thiết và đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Các đại biểu giao lưu văn nghệ và chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Ngọc Thư)

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” và Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội.

Việc tổ chức Đại hội lần thứ VIII gắn với kỷ niệm 35 năm thành lập Hội là dịp nhìn lại chặng đường vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời xác định những hướng đi mới nhằm phát huy nền tảng quan hệ truyền thống, mở rộng giao lưu và hợp tác Việt Nam - Romania trong những năm tới.