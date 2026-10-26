Tiếp nhận ý kiến về đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú cho 20 người

Cụ thể có tất cả 20 thầy thuốc được 100% thành viên hội đồng thống nhất đề nghị Bộ Y tế tặng danh hiệu cao quý, trong đó có 2 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và 18 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia ý kiến theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định số 25/2024/NĐ-CP, Sở Y tế, Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh tiến hành công khai danh sách thầy thuốc được đề cử trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Thời gian từ ngày 22-10 đến hết ngày 30-10-2026, Sở y tế sẽ tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả xét chọn.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả xét chọn: Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: số 373, đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.