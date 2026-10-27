Tiếp nhận xét khen thưởng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo đó, đối tượng được xét khen thưởng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Các thành tích được xem xét gồm sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; bài báo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín; các giải thưởng về khoa học, công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm văn bản đề nghị, báo cáo tóm tắt thành tích theo mẫu và các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Đối với bài báo khoa học, việc đánh giá thực hiện theo Hướng dẫn số 3876/HD-SKHCN ngày 28/9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố hoặc cấp xã, phường; gửi qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, gửi bản điện tử đến địa chỉ “qlkh-skhcn@danang.gov.vn”.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 31/12/2026; dự kiến công bố kết quả trong tháng 5/2027.