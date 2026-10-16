Tiếp nhận và thả 1 cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên tại Tiến Thành

Cá thể khỉ đuôi lợn được người dân giao nộp tại phường Tiến Thành

Trước đó, vào ngày 9/10, UBND phường Tiến Thành tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn do ông Nguyễn Đức Duy Kha (SN 1993, trú tại khu phố B, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) tự nguyện giao nộp. Cá thể khỉ này do ông Kha bắt được tại khu vực dự án trồng cây lâu năm thuộc tổ dân phố Tiến Bình, phường Tiến Thành, tình hình sức khỏe cá thể khỉ bình thường.

UBND phường Tiến Thành phối hợp với lực lượng chức năng thả cá thể khỉ về tự nhiên ngày 16/10

Sau khi hết thời gian tìm kiếm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp được niêm yết đúng quy định (từ ngày 9/10 đến hết ngày 15/10/2026), cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ khiếu nại hay tổ chức, cá nhân nào đến nhận là chủ sở hữu hợp pháp. Theo đó, UBND phường Tiến Thành đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu hỗ trợ tiếp nhận.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể khỉ đuôi lợn về rừng tự nhiên.

Được biết, khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB (các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam). Việc thả cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên phù hợp với điều kiện sinh sống của loài, qua đó, giúp bảo đảm an toàn cho động vật, con người và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ động vật hoang dã.