Tiếp nhận trên 850 triệu đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác an sinh xã hội

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao 280 triệu đồng kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao 280 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đóng góp. Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao 30 triệu đồng từ sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao 30 triệu đồng ủng hộ chương trình

Cùng đó, đoàn công tác xã Hội Hoan đã trao trên 152 triệu đồng, đoàn công tác xã Lộc Bình đã trao trên 222 triệu đồng và đoàn công tác xã Na Sầm đã trao 165 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn các xã chung tay ủng hộ.

Lãnh đạo xã Hội Hoan trao kinh phí ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đoàn công tác xã Lộc Bình trao kinh phí ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đoàn công tác xã Na Sầm trao kinh phí ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, chia sẻ thiết thực từ các cơ quan, đơn vị, đồng thời, cam kết Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ quản lý, phân bổ kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp tích cực để chương trình được thực hiện ngày càng hiệu quả.