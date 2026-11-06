Tiếp nhận thông tin qua ứng dụng Hanoi Smart Police, Cảnh sát giao thông xử lý tài xế taxi vi phạm

Cán bộ Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế taxi liên quan vụ việc.

Cụ thể, ngày 3-11, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng Hanoi Smart Police về xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx chở khách có hành vi để người ngồi trên xe thò người ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn và có lời lẽ không chuẩn mực với người tham gia giao thông tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng (phường Kim Liên - TP Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc. Qua tra cứu, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.H.S (sinh năm 2001, trú tại thành phố Hà Nội), đồng thời mời người này đến cơ quan Công an làm việc. Tại buổi làm việc, anh S đã thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

Hình ảnh hành vi vi phạm do người dân gửi qua ứng dụng Hanoi Smart Police.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.H.S về hai hành vi: “Để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy” và “chở người trên xe không thắt dây an toàn”.

Ứng dụng Hanoi Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh) do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phát triển, ra mắt ngày 2/9/2026, là nền tảng kết nối người dân với lực lượng Công an trên môi trường số. Ứng dụng tích hợp các tiện ích như phản ánh hiện trường, gửi tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan Công an, tra cứu thông tin về an ninh, trật tự, giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực liên quan.

Để gửi phản ánh, người dân truy cập ứng dụng iHanoi, lựa chọn Smart Police và sử dụng chức năng phản ánh hiện trường, cung cấp thông tin, hình ảnh, video kèm địa điểm xảy ra vụ việc. Những thông tin này sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.