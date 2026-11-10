Tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Phường Bắc Giang thường xuyên xuất hiện nhóm thanh, thiếu niên ở địa phương khác tụ tập, điều khiển xe mô tô nẹt pô, gây tiếng ồn vào khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng, không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thông tin này được người dân phản ánh tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” ngày 14/10 do Công an phường Bắc Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức.

Cán bộ Công an phường Bắc Giang nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Tiếp nhận ý kiến của người dân, Thượng tá Lý Văn Đồng, Trưởng Công an phường cho biết, đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý một số trường hợp vi phạm; phối hợp với các trường học tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên, vì vậy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn từng bước ổn định. Ông Đinh Tiến Mạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Ninh nói: “Với tinh thần xây dựng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Bắc Giang đã đóng góp nhiều ý kiến với lực lượng công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội”.

Lực lượng công an xã, phường luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời xác minh, xử lý những vụ việc phát sinh được người dân phản ánh qua các hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Tại xã Tân Yên, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm thanh, thiếu niên đi xe mô tô, mang theo hung khí, đuổi đánh người vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18/10 tại thôn Ngọc Kim, Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, xác định có 11 đối tượng liên quan.

Ngày 21/10, có 6 đối tượng đến cơ quan công an đầu thú. Đến ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”; những người còn lại tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Bà Nguyễn Phương Thảo, người dân xã Tân Yên nói: “Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của lực lượng công an xã trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin do người dân phản ánh. Những vấn đề phát sinh được lực lượng công an xác minh, giải quyết kịp thời, giúp người dân yên tâm hơn”.

Ý kiến của người dân về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ giúp lực lượng công an nắm sát địa bàn, điều chỉnh phương pháp công tác và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Thượng tá Đồng Duy Long, Trưởng Công an xã Tân Yên khẳng định: “Qua hội nghị, Công an xã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, chấn chỉnh tác phong, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân”.

Từ tháng 8/2026 đến nay, Công an các xã, phường trên địa bàn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức gần 40 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Qua đối thoại, nhiều vấn đề từ thực tiễn địa bàn được trao đổi, làm rõ và chuyển đến các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Để hoạt động lắng nghe ý kiến Nhân dân được duy trì thường xuyên, ngày 11/8/2026, Công an và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố ban hành kế hoạch về phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý của MTTQ và Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp xã giai đoạn 2026 - 2031. Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin, các hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" cũng như việc thực hiện kế hoạch nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công an cấp xã, nhất là trách nhiệm nêu gương, giải trình của người đứng đầu; củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trọng dân, gần dân, vì Nhân dân phục vụ. Các hoạt động giám sát, góp ý phải được triển khai thực chất, đúng quy định; mọi ý kiến của Nhân dân đều được tiếp thu, giải trình, tạo chuyển biến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Bên cạnh đối thoại trực tiếp, người dân có thể góp ý thông qua hòm thư, đường dây nóng, mã QR, biểu mẫu điện tử, nền tảng số và hoạt động giám sát tại khu dân cư. Ủy ban MTTQ cấp xã là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân loại và chuyển ý kiến đến công an cùng cấp giải quyết. MTTQ cấp xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền đôn đốc việc tiếp thu, giải trình, khắc phục; thông báo kết quả để Nhân dân biết và tiếp tục giám sát. Hằng năm, Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề; công an cấp xã phối hợp tổ chức ít nhất 2 hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, gồm một hội nghị cấp xã và một hội nghị tại khu dân cư. Phấn đấu 100% kiến nghị được tiếp thu, giải trình đúng thời hạn và 100% ý kiến góp ý được xử lý theo quy định.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” góp phần phát huy sức mạnh của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.