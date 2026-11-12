Tiếp nhận nguyên trạng, từng bước khai thác hiệu quả quỹ đất nông, lâm trường

Sau nhiều năm tồn tại hàng loạt dự án chậm triển khai, Hà Nội đang tăng tốc tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng. Trong 284 dự án được rà soát, đã có 55 dự án được gỡ vướng để triển khai hoặc hoàn thiện thủ tục, song, vẫn còn 128 dự án cần tiếp tục xử lý để sớm đưa nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả.