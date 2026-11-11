Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Biên bản bàn giao Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố Quyết định số 1882/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Việc chuyển giao bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, người học, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 trong công tác đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua.

Các đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn tất các thủ tục bàn giao, tiếp nhận; sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm duy trì liên tục hoạt động đào tạo, không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

Cùng với đó, các đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện công tác bàn giao, sớm ổn định tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng thời, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và thế mạnh đào tạo của nhà trường; tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Quang cảnh hội nghị.

Ngay sau hội nghị, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường để kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục bàn giao, đảm bảo tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh quản lý.