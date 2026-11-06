Tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ký biên bản bàn giao, tiếp nhận Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Cùng dự có đại diện các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, lãnh đạo, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1881/QĐ-TTG ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương về quản lý. Việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, người học, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực qua nhiều thế hệ. Đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, hoàn tất thủ tục bàn giao, sớm ổn định tổ chức bộ máy; bảo đảm hoạt động đào tạo liên tục và quyền lợi hợp pháp của cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên.

Các đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.