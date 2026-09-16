Tiếp nhận kinh phí gần 274 triệu đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác an sinh xã hội

Đoàn công tác xã Hữu Liên trao kinh phí ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Theo đó tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận gần 140 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân xã Hữu Liên; tiếp nhận trên 112 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân xã Thái Bình; tiếp nhận trên 22 triệu đồng do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh ủng hộ để hỗ trợ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác xã Thái Bình trao kinh phí ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Đoàn công tác Thi hành án dân sự tỉnh trao kinh phí ủng hộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đã chung tay hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông tin về việc triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được đơn vị tham mưu phân bổ, sử dụng kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn; mong muốn, trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục chung tay ủng hộ, đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.