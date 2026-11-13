Tiếp nhận kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội

Quang cảnh chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lai Châu; Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Trịnh Trọng Tấn - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu; các thành viên Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...

Ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nhấn mạnh: những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tại Lai Châu, đến ngày 31/10/2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai 18 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ 4.860 tỷ đồng, phục vụ 53.479 hộ vay vốn.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam luôn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, việc ngân hàng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của tập thể cán bộ, người lao động đối với người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu cảm ơn.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Tống Thanh Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ thiết thực của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đối với tỉnh Lai Châu. Đồng chí nhấn mạnh, Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, vì vậy mỗi nguồn lực hỗ trợ đều có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và vươn lên. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng những người cần giúp đỡ.

Ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Tại chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu. Khoản hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 644/QĐ-CĐNHCS ngày 26/10/2026 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, nhằm phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Thư cảm ơn tới Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.