Tiếp nhận khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Công an xã Sơn Vĩ tiếp nhận số vũ khí tự chế do người dân giao nộp.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-10, trong quá trình đi lấy củi tại khu vực cách mốc Quốc giới 513 khoảng 600 m về phía Việt Nam, anh Giàng Mí Hờ, sinh năm 1997, trú tại thôn Trà Mần, xã Sơn Vĩ, phát hiện một bọc bao tải được cất giấu trong khe đá. Kiểm tra bên trong, anh Hờ phát hiện 2 khẩu súng tự chế nên chủ động trình báo và giao nộp cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận số vũ khí trên, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với Công an xã Sơn Vĩ thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời xác minh nguồn gốc để xử lý theo thẩm quyền. Việc người dân chủ động giao nộp vũ khí thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vũ khí, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.